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Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. Документ опубликован 28 июня на официальном интернет-портале правовой информации

Знаковое отличие: для товаров по серому импорту предложили ввести спецметки
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Закон наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. Речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Совет Федерации одобрил закон 22 июня.

23 июня стало известно, что первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. По словам представителя компании, устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала спецоперации по защите Донбасса.

В Роспотребнадзоре сообщили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав. При этом продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства: он должен обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя.

В мае Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды полностью прекратят деятельность на территории России.

Такое решение зарубежные бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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