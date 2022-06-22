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Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Совет Федерации 22 июня одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в России.

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Федеральный закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением.

Таким образом, компании, ввозящие товары из-за границы без разрешения правообладателя, освобождаются от ответственности.

Накануне соответствующий закон приняла Госдума во втором и третьем чтениях.

В мае Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды полностью прекратят деятельность на территории России.

Такое решение зарубежные бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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