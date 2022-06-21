Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Госдума во втором и третьем чтениях приняла 21 июня закон о легализации параллельного импорта.

Федеральный закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением.

Таким образом, компании, ввозящие товары из-за границы без разрешения правообладателя, освобождаются от ответственности.

Комитета Госдумы по экономической политике отметил, что закон обеспечит интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, а также способствует развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении Российской Федерации недружественными странами.

18 мая в Минпромторге сказали, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.