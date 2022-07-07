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Маркетплейсы могут начать маркировать товары параллельного импорта

Минпромторг рассмотрит введение маркировки для товаров параллельного импорта на маркетплейсах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Маркетплейсы могут начать маркировать товары, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Такую возможность рассмотрит Минпромторг, заявили «Известиям» в ведомстве в четверг, 7 июля.

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«Мы рассмотрим возможность указывать на маркетплейсах: продажи ведет официальный дистрибутор продукции (то есть с разрешения правообладателя) или нет», — сказал директор департамента внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.

По его словам, Минпромторг обсудит эту меру с онлайн-продавцами. Ранее такой подход предлагали общественники, но некоторые чиновники отмечали, что она может отпугнуть потребителей от товаров параллельного импорта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной».

В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Там отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В Роспотребнадзоре заявили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав.

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