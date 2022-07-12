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Юрист назвала способ получить моральную компенсацию за подделку в маркетплейсе

Юрист Вартанова рассказала, как получить моральную компенсацию за некачественный товар в интернет-магазине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова рассказала, как покупателям маркетплейсов вернуть деньги за некачественный или поддельный товар, а также получить моральную компенсацию.

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«Если покупатель полагает, что ему продан товар ненадлежащего качества, то сначала ему необходимо обратиться с претензией к продавцу, изложив подробно свои претензии к качеству товара. В некоторых случаях этого бывает достаточно и продавец возмещает денежные средства, уплаченные за товар, либо обменивает его», — отметила эксперт.

По ее словам, для того чтобы получить моральную компенсацию за причиненный товаром ненадлежащего качества вред, покупателю необходимо обратиться в суд.

«При этом следует учесть, что судом будет оцениваться реальные последствия от действий продавца при продаже товара ненадлежащего качества. То есть тот вред, причинение которого вы можете подтвердить документально. Например, если при покупке ненадлежащего качества косметики вы получили химический ожог, что было зафиксировано при обращении к врачу. Также вы вправе провести экспертизу товара ненадлежащего качества и при обращении в суд просить, помимо прочего, обязать продавца возместить ваши затраты на ее проведение», — добавила Вартанова.

Как уточнила в свою очередь юрист Юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Альсина Галлямова, маркетплейс не несет ответственность за нарушение прав покупателей и правообладателей, если оно произошло по вине продавца.

При этом в январе 2019 года вступили в силу изменения, которые были внесены в Закон о защите прав потребителей. Документ предусматривает ответственность владельца агрегатора за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой потребителем был заключен договор купли-продажи с продавцом, пояснила юрист.

Кроме того, потребитель вправе предъявить требование к владельцу агрегатора о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты товара. Таким образом, владелец агрегатора должен вернуть средства в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования. Однако для этого должны быть соблюдены два условия: товар не был передан в срок, а потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи в связи с нарушением сроков передачи.

7 июля заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что интернет-магазин Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

На следующий день в Wildberries сообщили о запуске системы выявления подделок на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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