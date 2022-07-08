Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Общество
Кравцов заявил об отсутствии сбоев при проведении ЕГЭ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Военное положение введено на освобожденных территориях Харьковской области
Мир
Экс-глава минфина Британии Сунак намерен выдвинуться на пост премьера
Мир
Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России
Мир
Китай намерен содействовать мирным переговорам России и Украины
Мир
В Совфеде сочли возможной отставку Шольца

Wildberries запустила систему защиты от контрафакта на основе ИИ

0
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Wildberries запускает систему защиты от контрафакта на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в компании рассказали «Известиям» 8 июля.

Запах обмана: как отличить натуральные духи от подделки
В российской парфюмерной отрасли выявили 700 тыс. нарушений за три месяца

«Сегодня мы запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, ее мы разработали сами, она позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — сказали в компании.

Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом. Уже сегодня были дополнительно заблокированы объявления, которые выявила сама система.

Накануне заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил, что Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

В тот же день в Wildberries заявили, что информация о продаже на их сайте контрафакта не соответствует действительности. В пресс-службе добавили, что разрабатывают автоматизированную систему выявления контрафакта на основе ИИ.

«Известия» ознакомились со стандартами по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, в которых указано, что маркетплейсы начнут скрывать контрафакт после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции.

Также стало известно о возможной маркировке товаров параллельного импорта на маркетплейсах. Минпромторг пообещал рассмотреть эту инициативу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022