Wildberries запустила систему защиты от контрафакта на основе ИИ

Wildberries запускает систему защиты от контрафакта на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в компании рассказали «Известиям» 8 июля.

«Сегодня мы запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, ее мы разработали сами, она позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — сказали в компании.

Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом. Уже сегодня были дополнительно заблокированы объявления, которые выявила сама система.

Накануне заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил, что Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

В тот же день в Wildberries заявили, что информация о продаже на их сайте контрафакта не соответствует действительности. В пресс-службе добавили, что разрабатывают автоматизированную систему выявления контрафакта на основе ИИ.

«Известия» ознакомились со стандартами по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, в которых указано, что маркетплейсы начнут скрывать контрафакт после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции.

Также стало известно о возможной маркировке товаров параллельного импорта на маркетплейсах. Минпромторг пообещал рассмотреть эту инициативу.