Запах обмана: как отличить натуральные духи от подделки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявил почти 700 тыс. нарушений в парфюмерной отрасли за первые три месяца 2022 года. Стоимость продукции, в которой нашли отклонения от нормы, эквивалентна 1,1 млрд рублей. «Известия» выяснили, какие нарушения чаще всего находили специалисты, как отличить настоящий парфюм от поддельного и какие риски для здоровья несет его использование.

Сотни тысяч нарушений

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) за три месяца выявил почти 700 тыс. нарушений в парфюмерной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе центра. Оператор маркировки ЦРПТ изучил данные национальной системы «Честный знак», позволяющей отследить нарушения в маркируемых группах товаров. С января по март 2022 года 5352 парфюмерные компании допустили 698 тыс. нарушений.

«Объем продукции, в которой зафиксированы отклонения, эквивалентен 1,1 млрд рублей. «Честный знак» отслеживает ряд признаков, по которым мы понимаем, что происходит попытка ввода в оборот некачественной или нелегальной продукции. Это может быть продукция неизвестного происхождения, недействующие или неверно оформленные сертификаты соответствия, а также ряд других отклонений от нормы. Система фиксирует попытки ввода в оборот такого товара в автоматическом режиме, а данные о нарушителях сразу попадают в контрольно-надзорные органы» , — рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

Запах обмана Фото: Getty Images/Antonello NUSCA/Gamma-Rapho

По данным «Честного знака», больше всего нарушений в парфюмерной отрасли зафиксировано в Москве — 279 тыс. случаев при этом на некоторых участников оборота приходятся десятки тысяч нарушений. Следом за столицей идет Краснодарский край, где система зафиксировала 255 тыс. нарушений. После — с огромным отрывом — Московская и Смоленская области.

«ЦРПТ на постоянной основе передает данные об отклонениях в Роспотребнадзор и ФНС РФ, а также напрямую связывается с компаниями, у которых выявлены нарушения — для устранения аналогичных ситуаций в будущем», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В случае, если контрольно-надзорные органы примут решение о наложении минимальной санкции по данным нарушениям (ст.15.12.1 КоАП), сумма взысканий с компаний может составить порядка 698 млн рублей.

Духи и туалетная вода подлежат обязательной маркировке с октября 2020 года. После введения этого требования любой потребитель может проверить подлинность парфюмерной продукции на полках магазина и убедиться в их безопасности, а также отправить жалобу в случае каких-либо нарушений.

Что такое «Честный знак»

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживаемости, которая применяется в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту продукции. Товары, защищенные специальным кодом Data Matrix, можно отследить на каждом этапе от производства или ввоза в страну, до попадания в руки покупателю.

— Это не только система государственной аналитики, но и важный инструмент общественного контроля. Потребитель может при помощи специального приложения просканировать товар на полке и понять: находится ли перед ним легальный товар, соответствующий всем требованиям, или же продукция сомнительного происхождения. Благодаря покупателям система также распознает нарушителей. Если код нанесен на товар, не соответствующий описанию, человек может отправить жалобу о выявленном нарушении, — объясняет «Известиям» руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Запах обмана Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По данным НИУ ВШЭ, в 2020 году доля нелегального оборота духов составила 40%. Как считает эксперт, одно только это число говорит о необходимости и маркировки, и последующего мониторинга нарушений. После введения маркировки появилась возможность отслеживать происхождение контрафактной продукции, а также выявлять ее на полках магазинов.

— С другой стороны, правообладатели товарных знаков получили возможность получать отчеты о своей продукции на территории РФ, в том числе с целью предотвращения использования прав на товарный знак третьими лицами, — заключает Волков.

Частые нарушения

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ, в этом году система «Честный знак» чаще всего фиксировала попытки ввода в оборот продукции с отклонениями, связанными с документами соответствия техническому регламенту таможенного союза (ТР ТС).

— Это либо недействительные документы соответствия, либо оформленные с нарушениями, что может указывать на несоответствие парфюмерной продукции действующим обязательным требованиям — такая продукция может быть потенциально опасной для потребителя. Также мы видели попытки ввода в оборот немаркированной контрафактной продукции, дублированные продажи, а также попытки продаж маркированной продукции компаниями, не зарегистрированными в системе маркировки, — рассказывает собеседник «Известий».

Запах обмана Фото: Getty Images/Ina Fassbender

По его словам, такие данные помогают специалистам понять структуру нарушений в парфюмерной отрасли, основные тенденции и схемы, по которым недобросовестные предприниматели пытаются продать друг другу или потребителю некачественную и несоответствующую нормам продукцию. Также система видит каждого конкретного нарушителя, время, место и обстоятельства нарушения.

— Данные об отклонениях уже отправлены в ФНС России и Роспотребнадзор. Также ЦРПТ совместно с контролирующими и правоохранительными органами ведет отдельную работу со злостными нарушителями для последующего недопущения подобных ситуаций. Уже есть примеры, когда после введения маркировки, например, в табачной отрасли, из тени вышло 26 заводов по производству сигарет, — рассказывает Волков.

Как отличить оригинальный парфюм от подделки

Для того, чтобы отличить оригинальные духи или туалетную воду от подделки, следует обратить внимание на наличие или отсутствие маркировки. Если она отсутствует, то с вероятностью 100% перед вами нелегальный товар , говорит Кирилл Волков.

— При наличии маркировки мы рекомендуем потребителям проверить товар с помощью приложения «Честный знак» и сравнить данные, которые отображаются в приложении с данными о товаре на упаковке. Еще одним важным моментом является декларация соответствия, данные о которой должны быть нанесены на упаковку, например, на этикетке, либо прилагаются к коробке, — рассказывает собеседник «Известий».

По его словам, многие легальные импортеры и производители парфюмерной продукции используют комбинированную этикетку, на которой наносится маркировка «Честный знак», информация о производителе, импортере или дистрибьюторе, организации, уполномоченной принимать претензии потребителей, реквизиты декларации соответствия, а также иная обязательная информация, например, знак ЕАС.

Запах обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам адвоката, кандидата юридических наук Геннадия Нефедовского, парфюмерная продукция относится к списку непродовольственных товаров, не подлежащих обмену и возврату. Однако в случае, если покупатель приобрел поддельные духи, он вправе сделать экспертизу товара. Эту процедуру можно организовать самостоятельно, обратившись в экспертную организацию, или потребовать ее проведения продавцом, подав соответствующую претензию.

— Если покупатель пострадал от поддельной парфюмерной продукции, например, у него началась аллергия или другие проблемы со здоровьем, то необходимо обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора и прокуратуру для проведения проверки деятельности продавца и его привлечения к ответственности. После этого, имея на руках результаты проверки, можно самостоятельно или c помощью сотрудников Роспотребнадзора обратиться в суд с целью взыскания с магазина причиненного ущерба, моральной компенсации и стоимости продукции, — советует юрист.

По его словам, бдительность в данном вопросе поможет сберечь здоровье другим покупателям.

Каковы риски для здоровья от некачественного парфюма

По мнению врачей, некачественный парфюм способен спровоцировать у людей аллергические реакции. Многие производители утверждают, что в их продуктах содержатся только натуральные компоненты. Однако на самом деле практически во все изделия добавляют синтетические вещества, которые могут спровоцировать неприятные последствия для здоровья.

— К химическим составляющим относятся красители, консерванты, загустители, отдушки и летучие вещества. Они оседают на слизистых оболочках дыхательных путей, провоцируют кашель и приступы удушья. Одним из первых проявлений аллергии может стать головная боль, переходящая в ухудшение самочувствия и слабость, — рассказывает врач-аллерголог, иммунолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Борисова.

По ее словам, существует два вида аллергии на парфюмерные продукты: немедленная реакция, когда раздражение появляется сразу после нанесения духов, и замедленная, при которой симптомы начнут проявляться позже. Основные признаки появления реакции: жжение слизистых и кожных покровов, появление отеков, зуд и покраснения, а ее постоянные спутники — насморк, чихание и высыпания на коже.

Запах обмана Фото: Getty Images/DEA/C.SAPPA/De Agostini

— Если аллергия возникла после покупки очередного флакона любимых духов, велика вероятность того, что приобретенный товар является подделкой. Также не следует забывать о сроке годности — по его истечении компоненты начинают вступать в непредсказуемые реакции друг с другом. Именно поэтому, заказывая или покупая парфюм, выбирайте только проверенные магазины, — говорит собеседница «Известий».

При появлении симптомов аллергической реакции на духи необходимо обратиться к врачу, поскольку первые признаки могут со временем перерасти в более серьезные и даже хронические аллергические заболевания. Устранить их помогут антигистаминные средства и отказ от данного парфюма.

— Очень часто причиной подобной реакции становится спиртосодержащий компонент духов. В таком случае лучше перейти на использование сухих или масляных духов, которые можно изготовить даже в домашних условиях. При выборе нового аромата лучше начать с пробников или тестеров в магазине — получасовая прогулка с каплей аромата на запястье поможет получить представление о возможном возникновении аллергической реакции , — советует Татьяна Борисова.

Впрочем, отмечает врач, аллергическая реакция может случиться и от натуральных эфирных масел. Особенно этому подвержены пациенты с поллинозом — сезонной аллергией. Таким людям лучше вовсе избегать нанесения парфюмерных средств, особенно в сезон цветения.

Почему важно читать состав парфюма

Как объясняет «Известиям» президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Тата Гончар, самая распространенная причина аллергии на духи — это непереносимость одного или нескольких компонентов в составе. Для создания парфюма используют больше 300 видов отдушек, которые могут быть синтетического, растительного и животного происхождения .

— Раньше животные и растительные компоненты, в том числе эфирные масла, были основой парфюмерии, но сегодня их все чаще заменяют синтетикой, чтобы удешевить производство. Синтетические основы зачастую токсичны и провоцируют аллергию. Резкий запах духов на основе синтетики может вызвать головную боль, — объясняет эксперт.

Запах обмана Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Потому нутрициолог советует всем покупателям духов внимательно читать их состав и избегать наличия токсинов: парабенов, сульфатов (ПАВ), свинца, триклозана и силиконов. По словам Таты Гончар, они способны вызвать хроническое воспаление в организме, гормональные сбои и аутоиммунные заболевания.

— Также на этикетках можно заметить следующие парфюмерные аллергены: цитраль, эвгенол, кумарин, фарнезол и другие. Я рекомендую выбирать парфюм на натуральной основе — животные отдушки (амбра, мускус, кастореум, цибетин) или эфирные масла, которые получают из растений. Они натуральны и безвредны для организма, если у человека нет индивидуальной непереносимости компонента, — говорит собеседница «Известий».

Для того, чтобы духи надолго сохранили свои качества, их следует хранить в прохладном, защищенном от света месте.