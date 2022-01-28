Не подмени: бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах

Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах. Как рассказали «Известиям» в Минфине, такой законопроект с поправками в КоАП в июле этого года будет внесен в Госдуму . В ведомстве пояснили, что речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров . В основном это будет касаться бытовой техники. За каждый недостоверный документ будет грозить штраф в размере от 1 тыс. рублей. Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту неоднозначно. Предприниматели же считают эту меру чрезмерной, особенно в условиях того, что правительство хочет, наоборот, снижать давление на малый бизнес.

Пресечь злоупотребления

Как рассказали «Известиям» в Минфине, для пресечения злоупотреблений планируется ввести административную ответственность за «непредставление, а также искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов прослеживаемости в представляемых документах».

Также, как уточнили в министерстве, будет введена ответственность для юрлиц — операторов электронного документооборота — за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

— Действующим законодательством такая ответственность не предусмотрена. Согласно плану законопроектной деятельности, предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — июль 2022 года , — пояснили в пресс-службе.

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Подготовка к запуску национальной системы прослеживаемости товаров, которая начала действовать с 1 июля 2021 года, стартовала несколько лет назад. Еще в 2019-м страны — участники ЕАЭС подписали соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Его авторы рассчитывали, что такой механизм избавит рынок от контрафакта, а также заставит бизнес платить налоги, так как каждую партию закупок можно будет проследить.

Летом прошлого года правительство РФ утвердило список товаров, которые подлежат такому контролю . В их числе оказались: холодильники, морозильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, тепловые насосы, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника. Речь идет о товарах, которые ввозятся на территорию России.

Размер штрафов за отсутствие документации или искажение информации в ней в министерстве «Известиям» не назвали. Согласно редакции законопроекта, которая имеется в распоряжении «Известий», он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ .

Борьба с контрафактом

Во фракциях Госдумы по-разному отнеслись к документу, который сейчас готовится.

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— Надо внимательно изучить законопроект. Прежде всего нужно понять соразмерность предлагаемых штрафов правонарушениям, а также какова их целесообразность . Мы внимательно изучим законопроект и дадим ему оценку, когда он будет внесен в Госдуму, — сообщил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России — За правду», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В КПРФ, напротив, в новую систему контроля не верят.

— Можно по-всякому пытаться контролировать, но если будет процветать коррупция, то никакая цифровая экономика не поможет. Никакие марки, наклейки о качестве товара работать не будут . Вот как это будет работать? Я недавно скачал программу: как отличить поддельный товар по штрих-коду. Чтобы мне купить качественные товары, потребовались сутки, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономике коммунист Николай Арефьев.

В ЛДПР, «Единой России» и «Новых людях» обещали изучить законопроект после того, как он будет внесен в Госдуму.

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В Центре развития перспективных технологий, операторе цифровой системы маркировки и прослеживания «Честный знак», считают, что законопроект заслуживает поддержки . Ведь он касается товаров, ввозимых в РФ из других стран, которые до сих пор не прослеживались в отличие от российских.

— Введение ответственности за нарушение правил в подобных системах контроля — важная мера. Это оказывает давление на нелегальный бизнес и улучшает конкурентные условия для добросовестных поставщиков . Меры административной и уголовной ответственности в единой национальной системе цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» (включает более 15 категорий товаров) уже работают с прошлого года. И мы, и контрольно-надзорные органы видим рост эффективности борьбы с нелегальными и некачественными товарами, — пояснил «Известиям» замгендиректора Риваз Юсупов.

Эти две системы схожи по своим целям, но в части реализации они имеют отличия. К примеру, система маркировки базируется на физических метках, а система прослеживаемости — на документарной идентификации товаров, первая рассматривает каждый товар в частности, а вторая — товарные партии.

По словам Риваза Юсупова, маркировка особенно важна в социально чувствительных категориях товаров, таких как лекарства или пищевая продукция, объем которой в системе постоянно растет. Многократно за счет цифровой маркировки были выявлены факты двойной продажи лекарств, когда жизненно важные медикаменты не доходят до пациентов больниц и оказываются в открытой продаже в аптеках. По данным участников рынка, количество контрафакта в категории онкопрепаратов с начала их маркировки снизилось в 10 раз, отметил эксперт.

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Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что с подробностями этого документа не знаком, однако бизнес вряд ли его поддержит .

— Каждый год принимаются новые законы с новыми штрафами для предпринимателей, зачастую они слишком завышены. Нужно оценить, какой их объем по нормам этого законопроекта в итоге должен будет заплатить бизнесмен, если он что-то не так представит или исказит какую-то информацию. Будет ли эта сумма критична , — пояснил эксперт.

По его словам, предпринимательское сообщество уже давно говорит о том, что давление на него необходимо сокращать. Неслучайно правительство подготовило и уже внесло в Госдуму законопроект о кратном снижении штрафов для малого бизнеса.