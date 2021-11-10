Благородное дело: как индикаторы риска защитят права потребителей

Роспотребнадзор завершает общественное обсуждение проекта введения индикаторов возможных нарушений прав потребителей. Что это такое и как должно работать, разбирались «Известия».

Риск-ориентированный подход

На этой неделе завершается публичное обсуждение проекта приказа Роспотребнадзора «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей». В общей сложности с начала 2022 года может быть введено более 10 индикаторов.

— На сегодняшний день поступили предложения от Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также от Ассоциации торговых компаний (РАТЭК), — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. — Обоснованные, конструктивные предложения и замечания, безусловно, будут учтены разработчиком. Более того, проект приказа также подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Как пояснили в ведомстве, скорее всего, проект будет еще дорабатываться с учетом всех представленных мнений федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообществ и граждан.

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнили, что предложенные Роспотребнадзором риск-индикаторы разработаны для целей государственного контроля, который осуществляется исключительно в соответствии с национальным законодательством. В начале текущего года комиссией была принята рекомендация «О принципах и критериях добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами», положения которой могут быть использованы при определении индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении контроля в сфере защиты прав потребителей.

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Как рассказала «Известиям» представительница пресс-службы Минэкономразвития России Мария Горина, в настоящее время проект приказа Роспотребнадзора уже поступил на согласование в министерство.

— В настоящее время Роспотребнадзором в адрес Минэкономразвития направлен доработанный проект приказа, — рассказала Мария Горина. — Позиция Минэкономразвития по вопросу соответствия приказа Федеральному закону № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» будет направлена в Роспотребнадзор позднее.

Согласно проекту, Роспотребнадзор может внести в список индикаторов, среди прочих, следующие факторы:

Получение нескольких предупреждений о недопустимости нарушений. Количество будет зависеть от масштаба бизнеса. К примеру, в отношении малых и средних предприятий будут учитывать два и более предостережения в месяц или три в квартал.

Не менее трех жалоб на отсутствие ответа на претензию потребителя или уклонение от ее получения или рассмотрения. Если эти сведения передадут объединения потребителей, госорганы, СМИ, то достаточно будет одной жалобы.

Наличие в системе «Честный знак» сведений о выданных кодах маркировки, не нанесенных на товар в течение более двух месяцев с даты их эмиссии.

Обращения потребителей, их объединений или госорганов об отказе компании или индивидуального предпринимателя от обязательного профилактического визита.

В случае, если будет зафиксирован хотя бы один индикатор, возможно проведение внепланового контрольно-надзорного мероприятия.

Благородное дело Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Внедрение риск-ориентированного подхода и распределение компаний по категориям риска является, безусловно, правильным решением, уверен председатель «Общественной потребительской инициативы», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

— Основы для такого распределения установлены в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и предполагают прежде всего учет административной и судебной практики поднадзорных лиц, — говорит Олег Павлов.

За прошедшие годы, пояснил он, у органов государственного контроля накоплена огромная статистика противоправной деятельности как по отдельным компаниям, так и по отраслям в целом. В этой связи, по его убеждению, основной критерий, который должен быть положен в основу отнесения контролируемых лиц к той или иной категории риска, — это их надзорная история, то есть соотношение числа результативных проверок субъекта (когда в отношении него были выявлены нарушения) к общему числу завершенных в отношении него проверок. Полученный процентный коэффициент позволит выносить обоснованное суждение о риске дальнейших нарушений и присваивать субъекту бизнеса ту или иную категорию.

— Кроме того, очень важно установить не только индикаторы риска, но и индикаторы, свидетельствующие о добросовестности той или иной компании (наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля, предоставление доступа надзорным органам к своим информационным ресурсам, наличие независимой оценки соблюдения обязательных требований, добровольная сертификация и т.п.), как это предусмотрено в п. 7 ст. 23 ФЗ № 248, — говорит Олег Павлов. — Такой подход сбалансирует рисковую классификацию и будет стимулировать добросовестных игроков внедрять позитивные практики и повышать уровень защищенности потребителей.

Недобросовестность потребителей и конкурентов

В АКОРТ не смогли ответить «Известиям» на запрос о замечаниях по проекту. В Союзе потребителей РФ отметили, что «у них много вопросов к этому проекту». В РАТЭК рассказали, что очень хотели бы исключить пункт о количестве сообщений, так как опасаются обращений с заведомо неверных адресов и телефонов, что «будет вести по формальному основанию к внеплановым проверкам и другим контрольно-надзорным мероприятиям с нулевой эффективностью». Кроме того, в РАТЭК предлагают не ставить допустимое количество нарушений в зависимость от размера предприятия и считают «такой количественный критерий несправедливым».

Благородное дело Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Наибольшей проблемой проекта является оценка достоверности информации, которая влечет за собой проверку бизнеса по заявленным индикаторам, — полагает член генерального совета «Деловой России» Михаил Горяной. — Необходимы некий фильтр и формат гарантии прозрачности поступающих данных. Также оправданны опасения, что именно отсутствие четких критериев анализа жалоб создает платформу для «отмывания информации» и может легализовывать заведомо ложные сведения, которые впоследствии используются для недобросовестной борьбы с конкурентами.

Генеральный директор INPRO.digital, член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов считает, что «ключевой момент, который необходимо доработать, — расширить области влияния самих предпринимателей».

— Важно, чтобы у владельца бизнеса была возможность ответить или исправить неточность, — говорит Виталий Арбузов. — Сейчас складывается ситуация, когда потребитель может оставить жалобу без особых оснований, предъявленных фактов и документов. Такого быть не должно. Нужно проверять все исходные данные и изучать их на предмет объективности и соответствия действительности.

С его точки зрения, особенно важно учитывать факторы недобросовестной конкуренции, «так как в текущем варианте документ не подразумевает какой-либо защиты от такой формы действий». Он убежден, что необходимо оценить риски в этой области и внести правки, чтобы избежать неблагоприятных ситуаций в будущем.

— Я считаю, что на данном этапе документ еще не готов к финальной реализации, — говорит Виталий Арбузов. — Лично я вижу очень много рисков недобросовестных действий как со стороны потребителей, так и со стороны конкурентов. Фактор недобросовестной конкуренции стоит рассматривать как один из важнейших. Но даже большее опасение вызывает вопрос «потребительского экстремизма» на фоне громких скандалов последнего времени.

Благородное дело Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

В маркетинговом агентстве «Русопрос» предполагают, что введение индикаторов риска в предложенной редакции потенциально приведет к росту внеплановой надзорной активности и, вероятно, к более внимательному отношению предприятий к работе с претензиями покупателей (в частности, соблюдению сроков ответа, предусмотренному законодательством).

— Для того чтобы данный инструмент стал средством общественного контроля, а не средством манипулирования следует увеличить минимальное количество обращений, — считают специалисты агентства. — Также неясно, какое количество обращений требуется для юридических лиц, отказавшихся от «обязательного профилактического визита».

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Свечниковой, «нельзя создавать слишком большой список индикаторов, так как увеличится возможность злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей и конкурентов».