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Утилизационный спор: бизнес выступил против контроля за упаковкой товаров

Почему в РСПП сочли, что обсуждаемая норма может противоречить нормам ВТО
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Утилизационный спор: бизнес выступил против контроля за упаковкой товаров
2021-07-27 16:46:22">
2021-07-27 16:46:22
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Предложение Минприроды регистрировать все поступающие на рынок товары в государственной системе учета (ГИС) может противоречить нормам ВТО. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме в ведомство (есть у «Известий»). Ранее Минприроды разработало законопроект, предполагавший запрет торговли товарами, сведения о которых не будут зафиксированы в ГИС. Представители министерства поясняли, что мера позволит контролировать количество упаковки на рынке и ее утилизацию. Глава РСПП уверен, что проектируемая норма требует проработки и корректировки. При этом юристы никакого противоречия нормам ВТО не увидели. Раз система будет действовать и для импортных, и для отечественных товаров, то условия окажутся равны для всех участников рынка, пояснили специалисты.

Противоречие для ВТО

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Президент РСПП Александр Шохин 12 июля направил замглавы Минприроды Светлане Радченко письмо с отзывом на поправки ведомства в закон «Об отходах производства и потребления». «Известия» ознакомились с заключением союза. Бизнес счел, что основные положения законопроекта, разработанного министерством, требуют проработки и корректировки. В частности, речь о предложении запретить реализацию товаров, сведения о которых не внесены в ГИС. Законопроект предусматривает введение такой меры с 1 января 2024 года. Согласно документу, требование предполагается применять как к российской, так и к импортной продукции.

— Оборот товаров — не объект регулирования федерального закона «Об отходах производства и потребления», а введение ограничения на оборот товаров, упаковка которых не внесена в ГИС, нарушит правила торговли ВТО и ЕАЭС, — сказано в отзыве РССП.

Основополагающая норма ВТО — отказ от количественных и других ограничений, а также взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле, пояснил «Известиям» один из составителей письма.

Утилизационный спор
упаковка
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Представитель ассоциации «СКО Электроника — Утилизация» Антон Гуськов подчеркнул, что за рубежом реестры, в которых учитывают упаковку или товары, ведут представители бизнеса, либо ассоциации, которые занимаются переработкой, но не регулятор. Тем более такие системы не сопряжены с запретами, добавил он.

В пресс-службе Минприроды напомнили «Известиям», что, например, в Германии уже функционирует Центральный орган реестра упаковки (ZSVR). В нем регистрируют компании, выпускающие в обращение продукты в упаковке. Минимум раз в год бизнес предоставляет информацию об общей массе продаваемой упаковки и виде материала. Если товар не зарегистрирован в реестре, то компании грозит штраф до €100 тыс. в каждом случае. Санкция за отказ от участия в системе — до €200 тыс.

Равны для всех

В соглашении ВТО по техническим барьерам в торговле признаны допустимыми требования об охране окружающей среды, защите здоровья или безопасности людей, жизни или здоровья животных или растений, напомнил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО, отвечает за подготовку системы обращения с отходами) Денис Буцаев.

— Никаких противоречий нормам ВТО мы не видим, — сказал он «Известиям».

Утилизационный спор
упаковка
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Денис Буцаев напомнил, что сейчас производители и импортеры отчитываются о том, какой объем отходов они переработали, в заявительном порядке. По его словам, эту норму исполняют 20 тыс. компаний, тогда как их общее количество достигает почти 4 млн. Выявить все субъекты, которые должны отчитаться, достаточно сложно.

— Проще говоря, сейчас нет системы учета контроля объемов утилизации и самих утилизаторов — это черный ящик, поэтому государство и создает такую систему, — отметил Денис Буцаев.

В пресс-службе ВТО «Известиям» сказали, что секретариат организации не толкует заключенные соглашения и не комментирует внутреннюю политику стран-участниц.

— Торговые споры передаются в ВТО, когда один член считает, что торговая практика другого влияет на мировую торговлю таким образом, который противоречит соглашениям организации, — отметили в пресс-службе организации.

Замглавы коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов согласен с бизнесом: противоречие может выразиться в ужесточении барьеров в торговле, которые ВТО пытается минимизировать, предположил он.

ВТО признает право стран-участниц на регулирование внутреннего рынка, сказал «Известиям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Утилизационный спор
упаковка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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— В данном случае я не вижу никаких признаков нарушения норм, которые содержатся в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (основной правоустанавливающий документ ВТО) и иных решениях организации, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что главный принцип, который должны соблюдать все страны-участницы ВТО, — это обеспечение равных условий для всех субъектов торговли — локальных и иностранных. Предложенная система учета требует вносить в нее данные отечественных и зарубежных производителей, напомнил эксперт.

С ним солидарен основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В свою очередь замглавы коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов согласен с бизнесом: противоречие может выразиться в ужесточении барьеров в торговле, которые ВТО пытается минимизировать, предположил он.

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