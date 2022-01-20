Ниже к делу: торговля обнуляет наценки на базовые товары

Всё больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Вслед за X5 group и «Магнитом» ритейлер «Верный» ограничил наценку на 200 наименований продукции — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам. Об этом «Известиям» рассказали в сети. По такому же принципу реализуют продукцию «Лента» и «Ашан», отметили в компаниях. В начале года ФАС провела работу с торговыми сетями: служба рекомендовала им снизить стоимость социально значимых товаров, сказали «Известиям» в ведомстве. Эксперты подчеркнули: товары, на которые ритейлеры понижают наценки, входят в продуктовую корзину Росстата, используемую для расчета официальной инфляции. Поэтому такая мера может снизить показатель на 0,2–0,3% в годовом выражении. Но эффект может быть формальным, ведь не исключено, что цены на более дорогую продукцию всё же вырастут, указали специалисты.

Обозначили планку

Торговая сеть «Верный» ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины . Об этом «Известиям» рассказали в компании. Там добавили, что мера коснулась хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, колбас, мяса курицы и другого.

— Покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10% . Все расходы, связанные со сдерживанием цен, ритейлер покроет за свой счет, — сказали в торговой сети. — Это позволит гарантировать покупателям минимально возможную цену на самые важные продукты.

В «Ленте» наценка на социально значимые товары не превышает 10%, а нижний уровень может достигать нуля , сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Уже какое-то время «Ашан» применяет минимальную торговую наценку, а некоторые продукты из списка социально значимых ритейлер продает по цене ниже закупочной , сказали в сети. Там уточнили, что речь об овощах, сахаре, подсолнечном масле и других товарах.

Ниже к делу Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В начале года стало известно, что две крупнейшие продуктовые сети в РФ добровольно пошли на ограничение своей наценки на товары . В X5 group заявили, что с 12 января и до конца года надбавка на 20 товарных категорий не будет превышать 10% . Конкретную продукцию компания будет определять ежемесячно. Об этом торговая сеть уведомила ФАС. «Магнит» готов пойти на аналогичный шаг — зафиксировать наценку на уровне не более 10% на товары первой необходимости, сообщила компания регулятору. Речь о примерно 200 позициях из 25 категорий , сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что доля этой продукции может составить 30–40% от оборота социально значимых товаров в денежном выражении.

Поддержка регуляторов

Сейчас ритейлеры дорабатывают свои предложения, ФАС ждет их окончательные версии для дальнейшей оценки , сказали «Известиям» в службе. В целом ведомство поддерживает инициативы по ответственному поведению компаний, добавили там.

— Опираясь на их положительный опыт, служба предложила остальным торговым сетям по возможности провести аналогичную работу, направленную на снижение стоимости социально значимых продуктов питания , — добавили в ФАС.

Ниже к делу Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Там также напомнили, что в течение 2021 года служба провела ряд совещаний с представителями крупнейших торговых сетей. На них бизнесу предложили проработать механизмы ответственного ценообразования. Дело в том, что ФАС выявляет завышение наценок в некоторых торговых сетях в ходе еженедельного мониторинга , отметили в службе.

Минпромторг обсуждал с торговыми сетями возможность установления максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10% , сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов. В 2021 году, согласно данным Росстата, средняя надбавка на товары составила не более 17,6%.

— Снижение наценки на популярные и востребованные товарные позиции — это всегда конкурентное преимущество торговли и способ выиграть покупательский трафик, — добавили в министерстве. — Что же касается наценок на так называемые премиальные продукты, ритейл свободен принимать любые решения , которые диктуют законы рынка. Как правило, маржа торговых сетей как раз и достигается за счет премиум-сегмента.

К этой категории относят наименования товаров, которые никогда не входят в список регулярных покупок, — как правило, их приобретают к подходящему случаю, добавил Виктор Евтухов. Например, это элитный алкоголь, дорогие сорта шоколада, кофе.

Время для продвижения

Позволить себе снизить цены могут лишь крупные торговые сети, которые зарабатывают не на продаже конкретных товаров, а на всем обороте продукции , сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Поэтому ограничение надбавки к стоимости можно рассматривать не только как ответственное поведение, но и как продвижение компании . Покупатель, заинтересовавшись товаром с минимальной наценкой или вообще без нее, всё равно купит в магазине дополнительную продукцию, указал эксперт. Плюс к этому человек может сменить торговую сеть на фоне таких заявлений, отметил он.

По итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4% (максимальный показатель с 2015 года), продовольственная инфляция — 10,6%. Но потребители оценивают ее как более высокую — на уровне 16%, сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт отметил, что торговые сети не в первый раз идут на такие меры, чтобы ослабить давление роста цен. Он подчеркнул, что компании, снижая надбавку на социально значимую продукцию, повышают ее на премиальные товары, алкоголь и табак.

Ниже к делу Фото: ТАСС/Евгений Разумный