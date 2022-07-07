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Wildberries опровергла информацию о продаже контрафактной продукции

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В компании Wildberries заявили, что информация о продаже на сайте их магазина контрафактной продукции не соответствует действительности. Как сообщили 7 июля в пресс-службе маркетплейса, Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.

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«Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке.<...> Кроме того, сейчас Wildberries разрабатывает систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта AI, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — отмечается в сообщении.

Ранее в четверг заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил, что Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Заславский обратил внимание на то, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

В этот же день «Известия» ознакомились со стандартами по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, в которых указано, что маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции.

Тогда же стало известно о возможной маркировке товаров параллельного импорта на маркетплейсах. Минпромторг пообещал рассмотреть эту инициативу.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Там отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

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