Маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Об этом сказано в Стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, с которыми «Известия» ознакомились во вторник, 7 июня.

После получения обоснованной жалобы, товар попадет в теневой режим. Для вывода его оттуда маркетплейсы будут запрашивать фактуру от продавца контрафактной продукции. Если он предоставит документы о наличие у него прав на продажу товара, то бан будет снят.

Кроме того, поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции. Речь идет об открытом размещении условий поставок, обязательном уведомлении поставщиков об изменениях оферты, оперативном взаимодействии по спорным вопросам, запрете на удаление с онлайн-витрины товаров, не участвующих в маркетинговых акциях.

«Маркетплейс обеспечивает правообладателю возможность обращаться с жалобой на нарушение его интеллектуальных прав с помощью специально разработанной формы или личного кабинета, либо путем направления письменной жалобы», — указано в соглашении маркетплейсов с продавцами товаров.

В церемонии подписания соглашения приняли участие топ-менеджеры Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», АКИТ, Руспродсоюза и другие участники рынка.

6 мая сообщалось, что Минпромторг утвердил список товаров из 50 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.