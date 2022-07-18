Безнаказанность и доход: законодательство не позволяет призвать маркетплейсы к ответственности

На рынке e-commerce появляется все больше биодобавок без госрегистрации. Между тем такая продукция может быть опасной: исследования доказали, что «серые» БАД содержат как рецептурные лекарственные средства, так и запрещенные вещества. Также под видом биодобавок продают товары, которые фактически ими не являются. В ситуации разбирались «Известия».

Контроль и отчет

На днях стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок») против руководства одной из компаний, торгующей препаратами через маркетплейс Wildberries. По версии следствия, препараты продавались в интернете под видом БАД, хотя ими не являлись.

Несмотря на успех правоохранителей, этот случай показывает, что нынешнее законодательство несовершенно. Прежде всего, в онлайн-продаже регламенты не такие жесткие, как в «физических» аптеках. Для законной продажи БАД оффлайн необходимо пройти экспертизу и получить свидетельство о госрегистрации в Роспотребнадзоре. Также каждый препарат должен быть внесён в федеральный реестр разрешенных биодобавок.

На маркетплейсах входной контроль не такой серьезный — можно сказать, он практически отсутствует. Некоторые товары пускают в продажу вообще без сопроводительной документации. Призвать онлайн-продавца к ответственности удается очень немногим покупателям, обнаружившим, что им подсунули фальсификат или вообще нечто опасное для здоровья.

Кроме того, если незарегистрированные лекарственные средства или БАД будут найдены в аптеке, она же и будет нести за это ответственность. А в случае с маркетплейсами такая логика не работает — площадки, сотрудничающие с продавцами «запрещёнки», остаются в стороне. Это прямо зафиксировано в законодательстве: маркетплейс может выступать как поставщиком, так и продавцом товаров, поставляемых третьими лицами. В первом случае ответственность лежит на маркетплейсе, во втором — на иных юрлицах. При этом для пользователя разницы нет — он делает заказ и получает товар в пункте выдачи конкретного маркетплейса, даже не задумываясь над тем, что сайт — лишь посредник, не принимающий претензии в случае наступления негативных последствия использования товара.

По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), в российской дистанционной продаже выявлено около 10 тысяч средств, не соответствующих российским стандартам или не зарегистрированных в установленном порядке — а это почти треть рынка.

Бизнес и границы

Биологически активные добавки с запрещенными веществами, опасными для здоровья, могут попадать в Россию из-за разницы в законодательном регулировании. Список запрещенных для использования в БАД ингредиентов содержится Приложении 7 в Технического регламента Таможенного союза. Большинство небезопасных добавок попадает на российский рынок из-за границы, в первую очередь из США и Китая.

К сожалению, в погоне за прибылью многие продавцы не обращают внимания на законодательные различия между странами, а маркетплейсы не утруждают себя лишним контролем. Страдает в результате рядовой потребитель, сталкивающийся с опасными средствами и вынужденный тратить время на выяснение тонкостей состава предлагаемых препаратов.

Минпромторг уже открыто заявил о том, что Wildberries стал каналом сбыта фальсифицированной продукции. По словам директора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции В. Заславского, об этом свидетельствуют многочисленные жалобы от потребителей и представителей отраслевых сообществ.

К примеру, общественная организация «Национальный союз защиты прав потребителей» (НСЗПП) провела масштабную контрольную закупку образцов продукции в категории БАД на ключевых отечественных маркетплейсах OZON и Wildberries. Выяснилось, что почти все незарегистрированные «мужские» БАД содержат рецептурный сильденафил, а биодобавки категории «похудение» — производную амфетамина. Нетрудно догадаться, к каким последствием может привести употребление этих так называемых биодобавок.

Тем временем крупнейшие фармацевтические ассоциации написали очередное обращение премьер-министру с просьбой ужесточить правила онлайн-торговли лекарствами и БАД и, вместе с тем, ускорить рассмотрение законопроекта о внесудебной блокировке интернет-страниц, содержащих объявления по продаже незарегистрированных биодобавок.