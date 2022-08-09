Российские маркетплейсы создадут единую систему борьбы с подделками

Крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как пояснили в «Яндекс. Маркете», решение призвано дополнить работу уже существующих внутренних инструментов обнаружения контрафакта: сейчас мониторинг ассортимента на предмет признаков подделки происходит с помощью автоматических систем. Алгоритмы выявляют, например, несоответствие товара его описанию или сильное отличие цены от средней на эту позицию.

Пользователи также могут написать «Яндекс. Маркету» и пожаловаться на товар. Если он покажется клиентам подозрительным, продавца дополнительно проверит служба контроля качества. Например, она может провести контрольную закупку и потребовать документы, подтверждающие легальность товара.

Единая информационная система (ИС) будет создана совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли. Планируется, что база данных поможет маркетплейсам эффективнее выявлять подделки, остановить их распространение в интернет-сегменте рынка и повысить безопасность покупок.

Принцип работы ИС следующий: когда один маркетплейс вносит в нее новые сведения, другие смогут это увидеть и проверить свой ассортимент. В случае необходимости товар и продавца удалят с площадки.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил: «Онлайн-площадки осуществляют беспрецедентную работу с помощью своих внутренних инструментов по модерации ассортимента, благодаря этой работе контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров. Однако он есть, и это наносит удар по репутации интернет-торговли».

«Нам важно, чтобы отечественные производители и продавцы товаров, ввезенных по параллельному импорту, смогли справедливо конкурировать на нашей платформе и в целом на рынке, чтобы их права больше не ущемляли поставщики контрафактной продукции. «Яндекс. Маркет» и раньше активно боролся с контрафактными товарами. Благодаря системе мы сможем быстрее обмениваться информацией с другими площадками», — заявили в пресс-службе «Яндекс. Маркета».