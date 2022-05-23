Последняя затяжка: чем опасны нелегальные сигареты

В России пытались продать 34 млн нелегальных пачек сигарет. Весь этот контрафакт собирались реализовать в течение апреля, что говорит об очень серьезном масштабе проблемы в стране. Как в России борются с нелегальными табачными изделиями и какую опасность они несут для курильщиков — разбирались «Известия».

Миллионные нарушения

Как рассказали «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), выявить массовую попытку продажи табачного контрафакта помогла система «Честный знак». Она анализирует множество факторов и фиксирует то, что указывает на попытку продажи нелегальной продукции. Информация о времени, месте и каждом эпизоде подобных действий оперативно передается в контрольно-надзорные органы.

— Больше всего нарушений зафиксировано в Московской области — 7,7 млн, Москве — 3,5 млн и Ростовской области, где допущено 2,6 млн нарушений. При расчете минимальной цены на пачку сигарет в 112 рублей стоимость выявленной продукции с нарушениями эквивалентна 3,8 млрд рублей. При этом, по самым скромным подсчетам, российский бюджет мог дополнительно получить 1,6 млрд рублей, — рассказывает собеседник «Известий».

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По его словам, «подпольная» табачная продукция сегодня — один из самых прибыльных видов нелегального бизнеса в России. На то есть несколько причин: во-первых, это товары ежедневного потребления, во-вторых, они достаточно дорогие и высокомаржинальные. Только за первые три месяца 2022 года ЦРПТ выявил более 70 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 7,8 млрд рублей.

Маркировка сигарет и папирос в России началась 1 марта 2019 года, а с 1 июля 2020 года запрещен выпуск немаркированного табака. На каждую произведенную или импортируемую с этого момента пачку сигарет наносят уникальный двумерный код — Data Matrix.

«Табачные» налоги

По данным ЦРПТ, после введения маркировки в 2019 году налогооблагаемая база табачной продукции в России выросла в 3,5 раза. В 2017 году в стране были уплачены налоги с 42,1 млн сигар, сигарилл и других табачных изделий, в 2018 году это число возросло до 58,4 млн.

В 2019 году, когда была введена обязательная маркировка сигарет, а также запущены эксперименты по маркировке табачных изделий, в ФНС поступили налоги с 89,3 млн единиц товаров. В 2020 году, когда начали маркировать также и альтернативную табачную продукцию, с 223,3 млн единиц товара был уплачен налог, а в 2021 году этот показатель составил 311,9 млн штук.

— При этом во всем мире растет потребление инновационных табачных продуктов — жидкостей для электронных сигарет и табачных изделий, предназначенных для курения путем нагревания, — отмечает собеседник «Известий». — По данным ФНС России, объем налогооблагаемой базы жидкости для электронных сигарет вырос в 3,8 раза за четыре года, а объем табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, — в 27 раз за последние три года (2018-2021).

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После введения маркировки налогооблагаемая база табачных изделий для нагревания выросла с 2,6 млн кг табака до 5,5 млн кг. Несмотря на снижение количества курящих людей, поступления налогов от табачной продукции растут. А это значит, что введенная государством маркировка обеляет рынок и снижает долю нелегального табака, говорит представитель компании.

— Для покупателей самый простой способ удостовериться в легальности сигарет — проверить наличие маркировки. Если она отсутствует в принципе, значит перед нами нелегальный товар. В случае, когда человек хочет дополнительно удостовериться в надежности продукции, то он может просканировать код Data Matrix на пачке сигарет в приложении «Честный знак». Система незамедлительно предоставит информацию о товаре и признаках нарушений, если такие есть, — заключает он.

Опасный контрафакт

Как отмечает в беседе с «Известиями» терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова, любая табачная продукция вредна для человеческого здоровья. А контрафактная, то есть произведенная в неизвестных условиях, не проходившая сертификационные исследования, может быть особенно опасной.

По словам экспертов ЦРПТ, чаще всего для ее создания используется некачественное сырье: табак и ароматизаторы неизвестного происхождения, с непонятными условиями хранения. Состав обычно не соответствует нормативам по содержанию никотина, смол и других веществ, что наносит более быстрый и серьезный вред организму. Кроме того, в нем часто обнаруживают опасные вещества, такие как плесень, мышьяк и ртуть. Используется и клей низкого качества: при горении он выделяет токсичные летучие соединения. Всё это в разы повышает риски развития опасных заболеваний.

— Ни о каком контроле качества такой продукции речи не идет. Для ее производителей во главе угла — максимальная прибыль при минимальных вложениях. Качество сырья не контролируется, на всем происходит максимальная экономия: закупается бракованный, испорченный табак, некондиция, чтобы снизить затраты. В нелегальных производствах нет людей, отвечающих за качество продукта, их главная задача состоит в том, чтобы упаковка была визуально похожа на оригинал, — рассказывают в компании.

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Между тем на нелегальном рынке производят не только обычные сигареты, но и электронные (системы нагревания табака), и вейпы (испарители никотиновых смесей), которые становятся всё более популярными у россиян .

— Если на легальном рынке контроль качества осуществляется производителем или импортером, то на «подпольном» его нет, как такового. Не контролируется качество сырья, ингредиентов, состава, количества никотина (надписи на упаковке и фактическое содержание никотина, как правило, не соответствуют — такая же тенденция наблюдается и с обычными сигаретами), производство и розлив проводится в антисанитарных условиях. Также в них могут использоваться батареи низкого качества, что тоже приводит к рискам — например, поломкам, взрывам и самовозгораниям, — говорит эксперт.

Между тем, напоминают врачи, вред здоровью приносит не только «подпольная», но и легальная табачная продукция. Но если об опасности обычных сигарет известно много, вейпы и электронные сигареты пока недостаточно изучены, чтобы оценить риски в полном объеме.

— Несколько фактов мы знаем наверняка: в пару вейпа и в дыме электронных сигарет содержатся тысячи химических соединений, некоторые из них очень токсичны (например, формальдегид). Кроме того, в вейпах часто используют низкокачественный глицерин, вызывающий в легких характерное изменение pop-corn lung (попкорновые легкие). Это может привести к фатальным последствиям , — говорит руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Владислав Милейко.

Несмотря на то что данных о том, что вейп вызывает рак (а вот сигареты повышают его риск в десятки раз), пока нет, в мире уже зарегистрированы многочисленные случаи смерти потребителей от отеков легких. Также у врачей есть данные о повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за курения вейпа.

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Заместитель декана медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Дмитрий Морозов в беседе с «Известиями» отмечает, что рынок электронных сигарет и систем нагревания табака в России сегодня не регламентирован.

— Существуют только стандарты на жидкости для нагреваемого табака, но их соблюдение не является обязательным, — поясняет эксперт.

По его словам, международные исследования, направленные на сравнение влияния обычных и электронных сигарет, показали, что у лиц, употребляющих электронные сигареты и отказавшихся от обычного курения, в течение 4–5 недель стали лучше расширяться сосуды. Это связано с тем, что в легкие не попадают продукты горения, например, смолы. При этом стоит отметить, что и электронные сигареты, и вейп далеко не безопасны — они тоже могут провоцировать начало различных заболеваний.