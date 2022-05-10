Последняя сигарета: почему курение стало катастрофой

Согласно опросу «Зарплаты.ру», 64% россиян в возрасте от 18 до 55 лет курят. Эти цифры значительно выше, чем данные из последних исследований других организаций, которые фиксировали тренд на отказ от курения. Отказываются ли россияне от сигарет на самом деле, выясняли «Известия».

Почему россияне курят на работе

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» в апреле опросил 2020 россиян, 64% респондентов заявили, что курят. Из них 31% употребляет табачные изделия, 28% используют электронные сигареты или устройства нагревания табака, а 38% — ситуативные курильщики.

Среди причин, по которым опрошенные курят, самый популярный ответ — «просто привычка» (36%), «за компанию с друзьями или коллегами» — 31%, 22% курение «помогает справиться со стрессом», еще 5% затруднились с поиском причины.

Также выяснилось, что 43% курящих россиян тратят в год на сигареты до 10 тыс. рублей, 29% — 10–30 тыс. рублей, 11% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, столько же — больше 50 тыс. рублей. Еще 6% не считают расходы на сигареты.

27% сообщили, что в течение рабочего дня делают перекуры 2–3 раза, 14% курят 4–5 раз в день, 16% делают это 6–8 раз, и только 7% курят единожды. 24% опрошенных заявили, что вообще не курят во время работы.

61% респондентов не сталкивался с недовольством со стороны работодателя из-за их пагубной привычки, 22% заметили, что претензий нет, потому что начальник курит сам. У остальных курильщиков начальство недовольно, а в 7% случаев даже просит реже устраивать перекуры.

На вопрос о планах в ближайшее время отказаться от курения 42% респондентов ответили положительно, 34% затруднились ответить, а остальных все устраивает. Основными причинами возможного отказа 44% называют ухудшение здоровья, 18% указали на экономию денег, а 4% подтолкнули к этому занятия спортом.

Последняя сигарета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сколько курильщиков среди россиян

Результаты проведенного исследования вызвали вопросы — очень уж высокими оказались показатели, даже с учетом того, что к курящим отнесены ситуативные курильщики. Аудиторская сеть «ФинЭкспертиза» в прошлом году проанализировала данные Росстата и констатировала, что за 2020 год количество курящих сократилось на 1,3 млн человек, а всего курильщиков в стране было около 27,9 млн человек — это 23,1% россиян.

Даже с учетом того что в России, по данным Росстата, насчитывается 76 млн жителей в возрасте от 15 до 55 лет, 64% курящих в этой возрастной категории — это 48 млн человек, что более чем в два раза больше данных Росстата, который проводил опрос среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах России. Респондентами в исследовании выступили лица в возрасте от 15 лет и старше. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они курили ежедневно либо периодически.

Из данных Росстата также следовало, что в пандемию доля курильщиков сократилась в некоторых регионах очень сильно: в Чечне на 68,6%, на Чукотке — на 45,8%, в Ингушетии — на 30,8%. С другой стороны, в 27 из 85 регионов количество курящих даже выросло.

Журналист, автор книги «Курить, чтобы бросить!» Владимир Шахиджанян в беседе с «Известиями» сказал, что цифра 64% курящих россиян сильно завышена. Он ссылается на данные Минздрава, который в декабре 2021 года сообщал, что за последние восемь лет число курильщиков в России сократилось на треть, а общая доля курящих с 2013 по 2020 год снизилась с 37% до 24,8%. В 2020 году на одного курящего приходилось 1,5 тыс. сигарет.

На запрос «Известий» Минздрав не ответил.

Последняя сигарета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

От каких сигарет проще отказаться

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— Безусловно, тренд на отказ от курения продолжается, — заявил «Известиям» основатель проекта по отказу от курения «Некурим.рф», аналитический психолог Сергей Князев. — Это видно невооруженным взглядом. Здесь даже не обязательно смотреть статистику, достаточно вспомнить ситуацию с курящими 10 лет назад.

По его словам, свои плоды дает системная работа по борьбе с табакокурением на уровне государства, хотя сложности и сохраняются. С ним согласны и другие опрошенные эксперты. Основатель Центра Аллена Карра в России Артем Касьянов замечает, что это общемировой тренд, задачу по сокращению курильщиков в мире ставит и Всемирная организация здравоохранения.

— В России в обществе всё больше формируется четкий посыл: «Бросай курить — и будешь здоровым», — рассказал он «Известиям». — Другое дело, что в каждой стране эти процессы идут с разной скоростью. Например, есть страны, где стоят задачи полного отказа населения от курения в ближайшие 5–10 лет. В России цель — пока сократить долю курильщиков. К сожалению, электронные сигареты замедляют этот тренд.

В исследовании «Зарплаты.ру» указывается, что 28% курящих предпочитают электронные сигареты. Эксперты сомневаются в такой доле, однако подчеркивают, что для общей задачи отказа от курения эффект этих устройств негативен.

— Несмотря на мощное информирование населения, всё равно есть распространенные мифы о том, что электронные сигареты менее вредные или что они вообще помогают бросить курить, — говорит Касьянов. — Это заставляет курильщиков всё активнее на них переходить. Поэтому главная задача — больше осведомлять население об опасности электронных сигарет тоже. И о том, что любая система доставки никотина всё равно держит человека в никотиновой зависимости.

Последняя сигарета Фото: ТАСС/Александр Рюмин

К слову, по данным ВОЗ, общее число курящих в мире сокращается, а вот число пользователей электронных сигарет неуклонно растет: в 2011 году их курили 7 млн человек, в 2016-м — 35 млн во всем мире. В России тенденции аналогичные, однако, говорит заместитель гендиректора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии ФГУП «НМИЦ кардиологии» Минздрава Нана Погосова, поклонники электронных сигарет пока не составляют существенного процента среди курящих.

— Это, скорее, такой тренд среди молодежи, но он нестойкий, не имеет большого влияния этот фактор, — рассказала она «Известиям».

Сергей Князев настроен к электронным сигаретам более критично: их позиционируют как удобное, доступное средство с якобы меньшим вредом.

— В отличие от обычных сигарет электронные сигареты и системы нагревания табака можно использовать где угодно — ни запаха, ни дыма, ничего, — говорит он. — Без проблем обходятся любые запреты на курение. На это часто смотрят дети, и сейчас узнать, что ребенок курит, практически невозможно — запаха табака нет.

Заявления о меньшем вреде для здоровья от электронных сигарет, говорит он, вредит целям по отказу от курения, так как именно здоровье — основная мотивация у большинства курильщиков для того, чтобы избавиться от этой привычки .

— И уровень психологической зависимости от никотина только увеличивается, человеку становится сложнее бросить курить, — поясняет Князев. — Как бы это парадоксально ни звучало, многие мои клиенты рассказывают, что для отказа от курения они переходили обратно на обычные сигареты и от них было проще отказаться, чем от электронных.

Последняя сигарета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как снизить число курильщиков

Эксперты считают, что на снижение числа курильщиков в стране повлияли меры, принятые государством. Однако ограничительные и профилактические меры надо расширять.

— На мой взгляд, важно сместить фокус мер с обычных сигарет на их электронные аналоги, — говорит Князев. — Одновременно с этим нужно усиливать популяризацию здорового образа жизни.

Артем Касьянов считает, что регулирование в этой сфере будет становиться только жестче, акцизы — увеличиваться, а с ними и стоимость сигарет.

— В тех странах, где активно борются с курением, например в Европе, доля курильщиков заметно снижается, — говорит он. — И наоборот, где мало что делают, доля растет. Но все быстро привыкают к ограничениям. Помните, какое было сильное возмущение в 2013 году, когда запретили курить в публичных местах? Сейчас это уже стало не просто нормой, а даже считается моветоном закурить в общественном месте.

Нана Погосова отмечает, что профилактические программы продолжаются, и сейчас фокус собираются сместить на категорию людей, которые курят, даже несмотря на жесткие противопоказания.

— Это в том числе больные сердечно-сосудистыми заболеваниями — среди них есть такие заядлые курильщики, которых направить на здоровый путь очень сложно, — говорит она. — Сейчас Союз пациентов и Минздрав готовят социальную программу для этой категории, чтобы пропагандировать среди них здоровый образ жизни.

Последняя сигарета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Почему для работодателей курение стало катастрофой

Возвращаясь к спорным данным о 64% курящих, следует напомнить, что речь идет о людях работающих. Эксперты замечают, что курящие сотрудники для работодателей являются серьезной проблемой.

— Судя по опыту работы с организациями, могу сказать, что курильщик в среднем тратит на перекуры 80 минут в день, 330 часов рабочего времени в год, что эквивалентно двум рабочим месяцам в году , — говорит Князев. — Это катастрофа.

По его словам, 6% курильщиков ежегодно берут в среднем больничные на три месяца из-за хронических заболеваний, вызванных курением.

— Если перевести всё на деньги, получаем, что при гипотетической заработной плате в 50 тыс. рублей в месяц работодатель теряет 150 тыс. рублей в год , — говорит Князев. — Это не считая общего падения эффективности со стороны курящего человека.

Касьянов указывает, что самая рискованная категория — именно трудоспособные люди, поэтому работодателям важно стимулировать работников на отказ от курения. Он также указал на зарубежные исследования, показывающие, что курящие сотрудники чаще берут больничный.

— Но и инвалидности, преждевременная смерть — тоже результат длительного курения, — говорит он. — И это глобальная проблема для страны, а не какой-то отдельной компании. Сейчас тема борьбы с курением сотрудников — внутреннее дело самой компании, и, как правило, этот вопрос имеет очень низкий приоритет, особенно в кризисные времена. Большинство работодателей чаще полностью игнорируют проблему либо обходятся плакатом о вреде курения.

Проблема здесь в том, замечает он, что заметные и значимые побочные эффекты от курения наступают после 15–20 лет курения, а большинство компаний рассматривают ресурсы сотрудника в перспективе 3–10 лет.

— Поэтому крайне важно стимулировать работодателей на борьбу с курением, — говорит Касьянов. — Причем с двух сторон. Часть мер — обязательные для выполнения, часть — добровольные, поощрительные. Это могут быть меры информационного характера, связанные с должностными обязанностями сотрудников, обязанностями работодателя. Например, сейчас в стандартном полисе ДМС сотрудник может лечить зубы, но не может получить помощь специалиста, чтобы бросить курить. Даже такое расширение способно сильно подтолкнуть людей решать проблему с курением сейчас.