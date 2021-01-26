Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34%

В IV квартале 2020 года объем продаж традиционных сигарет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в денежном выражении вырос на 6%, стиков для электронных сигарет — на 34%. Об этом «Известиям» рассказали в службе аналитики «Платформы ОФД». В тот же период, по данным DSM Group, продажи таблеток и БАДов от курения упали в среднем на 17%, а никотиновых пластырей — на 19%. Во время пандемии люди реже пытались бросить курить из-за стрессов, отметили специалисты. По словам врачей, многие также ошибочно полагают, что, перейдя на стики, они избавились от вредной привычки.

Не спешат бросать

Продажи лекарственных препаратов и БАДов для избавления от курения в 2020 году снизились на 12% в упаковках и на 2% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Никотиновых пластырей — на 13% и 6% соответственно год к году. Об этом «Известиям» рассказали в аналитической компании DSM Group.

Существенный рост продаж лекарств и БАДов на 51%, а также пластырей на 48% наблюдался только в середине марта 2020 года — с 15-го по 22-е число. Незначительный интерес покупателей эти товары также вызвали в сентябре, когда продажи лекарств и БАДов выросли в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В остальное время спрос на них регулярно снижался. Так, значительное падение интереса покупателей к этой продукции наблюдалось в IV квартале 2020 года. Продажи таблеток и БАДов от курения в этот период снизились в среднем на 17% в денежном выражении и на 32% в упаковках год к году, никотиновых пластырей — на 19% и 25% соответственно.

— В период пандемии люди реже пытались бросить курить из-за стрессов. Также на снижении продаж сказался тот факт, что препараты этой группы недешевые, — прокомментировал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Электронный способ

Как рассказали «Известиям» в службе аналитики «Платформы ОФД», в IV квартале 2020 года рос спрос на сигареты. Объем продаж традиционных сигарет в это время, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в денежном выражении увеличился на 6%, а стиков для электронных сигарет — на 34%.

— Доля любителей электронного способа курения растет с каждым годом. Тенденция особенно ярко проявляется в столице и крупных городах, — отметили эксперты.

Переход с курения традиционных сигарет на электронные нельзя считать избавлением от вредной привычки, подчеркнул Сергей Шуляк.

— Происходит подмена. Люди переключаются на стики, которые содержат множество ароматических добавок. Многие считают, что таким образом бросили курить. На самом деле это, разумеется, не так, — пояснил специалист.

Как и традиционные сигареты, стики и вейпы вредны для здоровья, подчеркнул терапевт и пульмонолог холдинга «СМ-Клиника» Андрей Леонович. Опасность новых средств, по его словам, заключается в том, что в процесс курения вовлекается больший круг новых людей — тех, кто раньше не курил. Стики и вейпы кажутся им «модными», «не такими вредными» и «современными». В итоге из-за появления альтернативных форм курения табака на Земле увеличилось количество людей, страдающих никотиновой зависимостью.

«Известия» запросили Минздрав о том, какие меры осуществляются по уменьшению числа курильщиков в стране. В ведомстве напомнили, что 28 января 2021 года вступают в силу положения федерального закона (№ 303-ФЗ от 31.07.2020), предполагающие запрет рекламы никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Помимо этого, запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли и растворы никотина (в том числе жидкости для электронных сигарет), если концентрация никотина в них превышает 20 мг/мл.

— Вступление в силу указанных норм способно существенно ограничить агрессивный маркетинг изделий с никотином со стороны производителей, снизить доступность никотинсодержащей продукции для населения и уменьшить ее аддиктивный (вызывающий зависимость. — «Известия») потенциал, — считают в ведомстве.

Увлечение вейпингом

В дыме (при курении как обычных сигарет, так и стиков) содержится немало канцерогенных веществ, продуктов сгорания, никотина (количество последнего сопоставимо в одном стике и одной сигарете). Соответственно, курение стиков не защищает от развития онкологических, сердечно-сосудистых, легочных болезней, пояснил Андрей Леонович.

— Разогретый пар или воздух может вызвать развитие воспалительной реакции в дыхательных путях. Также в этих устройствах для курения обнаруживаются новые химические соединения, с потенциально вредным воздействием на организм человека, но еще недостаточно изученным в силу малого периода наблюдений — и вейпы, и стики используются в мире не более 10 лет, — рассказал эксперт. — Увлечение вейпингом привело к резкому росту случаев так называемой попкорновой болезни, или облитерирующего альвеолита. Это тяжелое заболевание возникает из-за присутствия в ароматизаторах для вейпа соединения диацетил.

Курение стиков, как и использование других приборов и гаджетов для курения, —исключительно вопрос моды, прежде всего молодежной, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. По его мнению, этот вопрос вряд ли находится в области наркологии, скорее, его должны изучать социологи.

Пластыри эффективнее

Если человек решил бросить курить, заменив сигареты на стики, он напрасно потратил время, уверен Олег Зыков.

— Сохраняется оральный рефлекс, что не способствует избавлению от вредной привычки, — пояснил он.

Кроме того, любая попытка заменить обычные сигареты на суррогаты опасна, добавил эксперт. Заместительную никотиновую терапию можно и нужно использовать, но куда эффективнее обращаться к никотиновым пластырям — классической заместительной терапии. В организме курильщика для метаболизма не хватает определенного вещества (никотин становится частью метаболизма, как, например, и алкоголь, так и возникает физическая тяга). Пластырь содержит никотин и восполняет этот патологический дефицит.

А вот другие формы доставки никотина (жвачки или спреи) специалист не советует. Они менее эффективны, поскольку опять же поддерживают оральный рефлекс. Любая доставка никотина через рот закрепляет никотиновую зависимость. Кроме того, спреи менее исследованы, заявил Олег Зыков.

Куда надежнее для избавления от вредной привычки обратиться в специализированные учреждения, уверен ученый. По его словам, в столице, например, желающим бросить курить бесплатно помогают в Центре профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы».