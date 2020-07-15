Хранить вредно: в России будут уничтожать нелегальные сигареты

В России будут уничтожать конфискованный табак и средства его производства. Поправки в законодательство подготовил Минсельхоз (документы есть в распоряжении «Известий» , информацию подтвердили собеседники в ведомстве). В министерстве считают, что новая норма пресечет попадание на рынок нелегальной продукции с низкой стоимостью и сэкономит деньги на ее хранение . По данным источника «Известий», близкого к Минсельхозу, поправки могут вступить в силу уже в 2021 году . Инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы. В профильной ассоциации уверены, что эти изменения не скажутся на ценообразовании.

Угроза для бюджета

Минсельхоз разработал поправки в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Их предлагают дополнить нормами об утилизации и уничтожении изъятой из незаконного оборота табачной продукции и основного технологического оборудования для их производства. Это необходимо для пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение нелегальной табачной продукции.

Кроме того, законопроект вводит для предприятий обязанность использовать для производства табачных изделий только собственное оборудование или находящееся у них в хозяйственном или оперативном управлении. Для этого Минсельхоз предлагает прописать в законодательстве определения незаконного оборота табачной продукции и основного технологического оборудования для производства этого товара.

«В настоящее время на рынке табачной продукции выявляются негативные факторы, способствующие росту объемов нелегальной дешевой табачной продукции, находящейся в обороте на внутреннем рынке РФ, особенно в районах административной границы с государствами-членами Евразийского экономического союза», — говорится в сопроводительных документах к законопроектам.

В ведомстве отмечают, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, обозначенной специальными марками. Однако она реализуется по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой пачки.

« Это представляет угрозу для экономических интересов РФ . Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка », — поясняют в министерстве.

В пресс-службе Минсельхоза не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

Только в 2019 году потери бюджета России из-за увеличения оборота нелегальной табачной продукции могли составить до 100 млрд рублей, подсчитали в компаниях Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco — они провели исследование этого рынка. Согласно его данным, доля нелегальной продукции в стране достигла 15,6%. Производителем каждой второй нелегальной пачки оказались страны ЕАЭС, которые занимают 55,4% «черного» рынка.

Надо уничтожать

Во фракциях к Госдумы к инициативе Минсельхоза отнеслись позитивно.

— Это давно назревшая мера, ее можно поддержать. Контрафакт табачных изделий в России распространен, так как для его производства нужно простое оборудование . Его можно делать даже в условиях трехкомнатной квартиры, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

По его словам, весь изъятый правоохранительными органами табак рано или поздно оказывается на рынке и наносит ущерб легальной торговле , поэтому его нужно уничтожать.

С этим мнением согласен зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

— На мой взгляд, это правильный законопроект. Я бы добавил к нему ужесточение наказаний для тех, кто занимается производством этого контрафакта, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В ЛДПР, напротив, считают, что никакой конфискат ликвидировать нельзя: будь то сигареты, алкоголь или продукты питания.

— У нас есть по этому поводу принципиальная позиция. Мы считаем, что этот товар не должен попадать на рынок, но и банально его уничтожать тоже неправильно. Надо найти его применение и использовать в промышленных целях, пуская в переработку, — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

В «Единой России» воздержались давать оценку законопроекту до того, как он будет внесен в нижнюю палату.

Исполнительный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуард Воронцов убежден, что нелегальный товар должен быть утилизирован.

— Не думаю, что исчезновение нелегальной продукции скажется на ценообразовании сигарет . Безусловно, контрафакт нужно уничтожать, я не вижу возможностей для его конкуренции с легальными табаком, — заявил «Известиям» эксперт.