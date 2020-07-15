Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Мир
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Мир
В Великобритании за сутки из-за коронавируса скончались 138 человек
Экономика
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
Общество
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

Хранить вредно: в России будут уничтожать нелегальные сигареты

В Минсельхозе считают, что это пресечет попадание на рынок нелегальной табачной продукции
0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России будут уничтожать конфискованный табак и средства его производства. Поправки в законодательство подготовил Минсельхоз (документы есть в распоряжении «Известий», информацию подтвердили собеседники в ведомстве). В министерстве считают, что новая норма пресечет попадание на рынок нелегальной продукции с низкой стоимостью и сэкономит деньги на ее хранение. По данным источника «Известий», близкого к Минсельхозу, поправки могут вступить в силу уже в 2021 году. Инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы. В профильной ассоциации уверены, что эти изменения не скажутся на ценообразовании.

Угроза для бюджета

Минсельхоз разработал поправки в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Их предлагают дополнить нормами об утилизации и уничтожении изъятой из незаконного оборота табачной продукции и основного технологического оборудования для их производства. Это необходимо для пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение нелегальной табачной продукции.

Кроме того, законопроект вводит для предприятий обязанность использовать для производства табачных изделий только собственное оборудование или находящееся у них в хозяйственном или оперативном управлении. Для этого Минсельхоз предлагает прописать в законодательстве определения незаконного оборота табачной продукции и основного технологического оборудования для производства этого товара.

«В настоящее время на рынке табачной продукции выявляются негативные факторы, способствующие росту объемов нелегальной дешевой табачной продукции, находящейся в обороте на внутреннем рынке РФ, особенно в районах административной границы с государствами-членами Евразийского экономического союза», — говорится в сопроводительных документах к законопроектам.

В ведомстве отмечают, что тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, обозначенной специальными марками. Однако она реализуется по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой пачки.

«Это представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка», — поясняют в министерстве.

В пресс-службе Минсельхоза не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

Только в 2019 году потери бюджета России из-за увеличения оборота нелегальной табачной продукции могли составить до 100 млрд рублей, подсчитали в компаниях Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco — они провели исследование этого рынка. Согласно его данным, доля нелегальной продукции в стране достигла 15,6%. Производителем каждой второй нелегальной пачки оказались страны ЕАЭС, которые занимают 55,4% «черного» рынка.

Надо уничтожать

Во фракциях к Госдумы к инициативе Минсельхоза отнеслись позитивно.

— Это давно назревшая мера, ее можно поддержать. Контрафакт табачных изделий в России распространен, так как для его производства нужно простое оборудование. Его можно делать даже в условиях трехкомнатной квартиры, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

По его словам, весь изъятый правоохранительными органами табак рано или поздно оказывается на рынке и наносит ущерб легальной торговле, поэтому его нужно уничтожать.

С этим мнением согласен зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

— На мой взгляд, это правильный законопроект. Я бы добавил к нему ужесточение наказаний для тех, кто занимается производством этого контрафакта, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В ЛДПР, напротив, считают, что никакой конфискат ликвидировать нельзя: будь то сигареты, алкоголь или продукты питания.

— У нас есть по этому поводу принципиальная позиция. Мы считаем, что этот товар не должен попадать на рынок, но и банально его уничтожать тоже неправильно. Надо найти его применение и использовать в промышленных целях, пуская в переработку, — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

В «Единой России» воздержались давать оценку законопроекту до того, как он будет внесен в нижнюю палату.

Исполнительный директор ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуард Воронцов убежден, что нелегальный товар должен быть утилизирован.

Не думаю, что исчезновение нелегальной продукции скажется на ценообразовании сигарет. Безусловно, контрафакт нужно уничтожать, я не вижу возможностей для его конкуренции с легальными табаком, — заявил «Известиям» эксперт.

Он уверен, что законопроект нужно принимать. Как пояснил «Известиям» источник, близкий к Минсельхозу, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс разработаны во исполнение поручения правительства РФ, планируемый срок их вступления в силу — январь 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020