Правила переноса: власти отказались откладывать маркировку обуви, лекарств и сигарет

Правительство не стало переносить сроки введения обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет. Запрет на оборот немаркированной продукции этих категорий вступает в силу 1 июля. Об этом «Известиям» сообщил участник прошедшего в конце мая совещания в кабмине. По словам источника, было принято решение «считать необоснованной постановку вопроса о переносе срока введения маркировки». Большинство производителей заявили «Известиям», что заранее подготовились к нововведению, оптимизировали процессы и не намерены упускать долю рынка, которая освободится от сжатия «серой» экономики. С просьбой отложить запуск системы ранее в правительство обращался ряд бизнес-ассоциаций, утверждавших, что некоторым компаниям подготовиться к нововведениям помешала пандемия коронавируса.

Всё по плану

До запрета оборота немаркированных лекарств, обуви и сигарет остался месяц — правительство отказалось откладывать сроки введения обязательной маркировки. Как рассказал «Известиям» один из участников майского совещания, основными аргументами против переноса стала стабильная работа системы даже под серьезной нагрузкой, а также тот факт, что подавляющему большинству компаний удалось подготовиться в утвержденные законодательством сроки. В совещании принимали участие представители Минпромторга, Минздрава, Минсельхоза, Росздравнадзора, ФТС, Роспотребнадзора и оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).

Для представителей малого и среднего предпринимательства разработаны специальные форматы, которые не потребуют заметных инвестиций. В частности, уже создан сервис, упрощающий работу с маркировкой лекарств для МСБ. Небольшие организации смогут работать в системе через web-интерфейс, а мобильное приложение сервиса заменит 2D-cканер. Так что предпосылки для переноса сроков маркировки отсутствуют, решили в кабмине.

Ранее ряд бизнес-организаций (например, Ассоциация производителей фармпрепаратов, а также Российская ассоциации электронных коммуникаций — РАЭК) просили предоставить несколько дополнительных месяцев на подготовку компаниям, не сделавшим это в срок. Главными рисками предприниматели называли задержку наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также перебои с поставками самого оборудования для маркировки из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Правила переноса Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Руководитель кластера e-commerce РАЭК Иван Кургузов рассказал, что бизнес начал готовиться к введению маркировки еще в декабре прошлого года, но когда в стране на фоне коронавируса начал назревать серьезный экономический кризис, стало не до этого. В результате многие предприятия оказались не готовы к нововведениям, пояснил он.

— Уже было понятно, что весь рынок начнет лихорадить из-за финансовых проблем. При том что польза для потребителя от электронной маркировки по отдельным видам товаров неочевидна, — сказал Иван Кургузов.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался в феврале 2017 года, по сигаретам — в январе 2018-го, а по обуви — в июне 2018-го, напомнил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

— Подавляющее число компаний в отрасли начали готовиться уже два года назад — было достаточно времени, даже с запасом, чтобы подготовиться и обкатать все процессы, — считает представитель оператора. — Проект делает потребителя полноценным участником товарооборота: с помощью мобильного приложения любой человек сможет просканировать код и убедиться в легальности товара. Сложно переоценить пользу от этого, если мы говорим, например, про лекарства, продукты питания, напитки или детские товары. Но и в обуви, и в электронике потребитель имеет право знать, покупает ли он легальный товар с заявленными показателями качества или контрабандный, фальсифицированный. Мобильным приложением уже пользуются 600 тыс. человек, они просканировали 5,5 млн кодов.

Участники совещания в правительстве, по словам источника «Известий», отметили, что критических вопросов с налаживанием маркировки на производственных площадках сегодня нет. Специалистам, которым необходимо въехать в Россию, будет организована помощь в получении разрешений, а оператору системы маркировки в ходе совещания было поручено рассмотреть возможность помощи с оборудованием тем, у кого возникли сложности. Стоит отметить, что сама система создается в формате государственно-частного партнерства между правительством и «Оператором-ЦРПТ».

Правила переноса Data Matrix код, нанесенный на пачку сигарет Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Большинство отечественных и зарубежных производителей уже подготовились к старту системы и запускают на российский рынок маркированные лекарства — в том числе при импорте. Об этом, в частности, заявили в компаниях «Р-Фарм», «Босналек», «Гедеон Рихтер», «Обновление» и др. А «Вертекс», «ПФК Обновление», «Биохимик», «Др. Тайсс Натурварен Рус» и «Озон» даже написали в правительство письма, в которых призвали не дискредитировать усилия государства и бизнеса. Производители подчеркивают, что уже инвестировали в маркировку и перестроили бизнес-процессы. По их мнению, времени на подготовку у всех было достаточно, а отсрочка нанесет вред развитию рынка, скомпрометирует ранее принятые на государственном уровне решения и будет означать поощрение недобросовестности отдельных компаний.

О том, что перенос сроков несет риски девальвации уже проведенной работы по обеспечению прозрачности и легальности товаров, защиты потребителей и инвестиций добросовестных компаний, ранее заявляли и в Минпромторге. В Минздраве также отмечали, что «внедрить у себя необходимые бизнес-процессы» обязаны все участники рынка.

По словам источника «Известий», еще один аргумент против отсрочки — то, что в условиях легализации дистанционной торговли лекарствами на фоне пандемии особенно важно прослеживать их маршрут, чтобы обезопасить покупателей от препаратов сомнительного происхождения.

К тому же пандемия коронавируса высветила острые проблемы на этих рынках. В ряде регионов то и дело возникают локальные дефициты лекарств, которые, по заверениям чиновников, «то ли отправляются, то ли находятся в больницах». В сводках МВД регулярно появляются сообщения о выявленных партиях контрафакта и целых подпольных фабриках. В связи с этим Минздрав внес работу в системе маркировки в список лицензионных требований для организаций, осуществляющих фармацевтическую и медицинскую деятельность. Эта норма и начнет действовать с 1 июля 2020 года.

В случае с лекарствами порядок уже наведен в обороте дорогостоящих препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН) — для них маркировка обязательна с 1 октября прошлого года. Вся информация, включая отпуск лекарств льготникам, находится в системе. А это значит, что ситуации, когда государство закупает дорогие препараты для больниц или льготников, а пациентам приходится доставать их же на сером рынке, исключаются.

Правила переноса Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Распространение системы на все препараты не создаст рисков для лекарственного обеспечения граждан, считает близкий к правительству собеседник «Известий». По его словам, на совещании обсуждался формат поставок небольших партий лекарств для таргетной терапии, лечения орфанных и других тяжелых заболеваний — предполагается, что появится возможность их маркировки на таможенном складе, что дополнительно упростит работу в системе иностранным держателям регистрационных удостоверений.

Левый аспирин не проскочит

Несмотря на активное сопротивление введению маркировки со стороны ряда ассоциаций, значительная часть бизнеса выступает за ее скорейшее введение. Об этом «Известиям» заявили, в частности, в компаниях «Р-Фарм, «Ригла» и «Босналек».

Ускорения участникам рынка должны придать и новые правила лицензирования производителей лекарств, медицинских и фарморганизаций — теперь передача сведений в систему маркировки стала для них условием получения лицензии.

Как заявил «Известиям» представитель Минздрава, обязательная маркировка лекарств из перечня семи высокозатратных нозологий уже показала хорошие результаты.

— Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» установлен срок обязательной маркировки всех лекарств — 1 июля 2020 года, — напомнил он. — Возможность непосредственного участия граждан в общественном контроле за оборотом лекарств повышает доверие населения как к препаратам, так и к системе общественного здравоохранения и государству в целом.

А Минюст в опубликованном на прошлой неделе проекте нового Кодекса об административных правонарушениях прописал санкции за производство и продажу немаркированных лекарств.

Справка «Известий» По поводу контрафактных и фальсифицированных лекарств тревогу давно бьют во всем мире. В статье в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ученые и чиновники из правительства США оценивали ущерб для экономик от таких лекарств в размере от $10 млрд до $200 млрд в год, а объем подделок и нелегальных таблеток в странах с низким или средним уровнем ВВП на душу населения — до 10%. Подделками занимаются целые ОПГ, указывала директор Европола Кэтрин де Болле. Значительная их часть, естественно, продается в интернете.

Дать прикурить

В новом КоАП будет также прописана ответственность и за оборот других товаров, подлежащих обязательной маркировке. За реализацию такой продукции, а также ее хранение, перевозку или покупку в целях сбыта планируется наказывать штрафами для должностных лиц и ИП в 5–10 тыс. рублей с конфискацией товара, для юрлиц — 50–100 тыс. с конфискацией товара. Для физлиц продажа, передача и приобретение немаркированных товаров не для личного пользования приведет к штрафу 2–4 тыс. рублей с конфискацией товаров. В случае повторного правонарушения штрафы возрастают.

Правила переноса Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

К слову, маркировка товаров дает инструмент контроля и обычному потребителю. Так, с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК», разработанного оператором системы маркировки, покупатель сможет лично проверить легальность приобретаемой продукции и проинформировать контрольно-надзорные органы о нарушениях законодательства продавцом.

При этом для компаний, работающих в системе, количество проверок должно снизиться, а их рейтинг добросовестности возрасти. По словам начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова, ведомство отрабатывает обеспечения деятельности инспекторов и будет адаптировать подходы к организации контроля по маркировке.

Табачные изделия относятся к маркируемым уже давно — с 1 июля 2019 года. Поэтому производители сигарет, пожалуй, больше остальных рассчитывают на обеление рынка, в том числе за счет подключения к электронному документообороту небольших магазинчиков. Например, в JTI Россия ранее заявляли, что компания «абсолютно готова к июлю 2020 года».

Производители рассчитывают, что инвестиции в оборудование для маркировки окупятся за счет сжатия рынка контрафакта. По подсчетам Nielsen, он достигает 15,6% всего оборота, а в ряде пограничных регионов — и того больше. Контрабанду только белорусского табака в Смоленской и Челябинской областях аналитики «Эвотора» оценивали в 22% от оборота.

Контролировать поток «серых» сигарет на границах с введением обязательной маркировки станет проще: таможенники уже оснащены сканерами, а маркировка ускорит сам процесс.

В крупных сетях с маркированным табаком работают уже давно — это подтверждали, в частности, в X5 и «Магните». В последнем, к слову, вообще создается единая платформа для продажи всех маркированных товаров. С учетом штрафов за неподачу данных о минимальной цене на табак маркировка ускоряет проведение этих данных через кассу.

— По сравнению с маркировкой алкоголя, которая происходила более трудно и с большими ошибками, маркировка табака прошла легче и безболезненнее, — рассказала директор небольшого магазинчика в Долгопрудном Ирина Егорова.

По ее словам, подготовка обошлась в 3 тыс. рублей, то есть особых затрат малый бизнес не несет. Подтверждают это и продавцы обуви. Самая большая сложность для малого бизнеса в этой сфере — маркировка остатков, говорила владелица бутика Rus`O Boutique Ольга Русских. Но при правильной организации небольшой компании может потребоваться несколько дней на решение этой задачи.

Национальный обувной союз в этом году уже дважды обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой как можно скорее ввести обязательную маркировку обуви.

«Не видим рисков»

К слову, на рынке обуви произошла парадоксальная ситуация — так было и с шубами, которые начали маркировать в 2016 году. DISCOVERY Research Group оценивала объем российского рынка обуви в 329 млн пар, а кодов Data Matrix получено уже около 2 млрд. Это значит, что со всех них должны быть уплачены налоги. Времени у производителей и продавцов было достаточно, отмечал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, называвший маркировку конкурентным преимуществом.

Правила переноса Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Производители также отмечали, что маркировка не несет затрат, которые отразились бы на ценах.

Для лекарств в системе есть функция контроля наценок — в случае с препаратами из списка ЖНВЛП (жизненно необходимых важнейших препаратов) это инструмент разбирательства для Росздравнадзора и ФАС.

— Мы не видим рисков для товарных групп, участвующих в запущенных добровольных экспериментах по маркировке, — подчеркивал в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос о риске роста цен на товары.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить принятое решение о старте системы с 1 июля и рассказать об эффекте, который от нее ожидается. При этом источник в кабмине подтвердил, что сроки сдвигаться не будут.