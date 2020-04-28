Верный знак: стеклянные бутылки для спиртного предложили клеймить

В России предлагают ввести контроль за оборотом стеклянных бутылок, в которые разливают алкоголь. Для этого производителей тары хотят обязать клеймить каждое изделие своим индивидуальным знаком. Кроме того, планируется запретить розлив спиртного в ПЭТ-упаковку. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Как пояснил «Известиям» автор документа сенатор Сергей Рябухин, документ уже направлен в кабмин. Новая мера поможет контролирующим органам выявлять заводы, которые продают тару нелегальным производителям спиртного. Идею маркировки бутылок — но только для крепкого алкоголя — уже поддержал Минпромторг.

Клеймо для стекла

В Совете Федерации подготовили новый комплекс мер по борьбе с нелегальным алкоголем. Уже готов соответствующий проект поправок в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ». Документ предлагают дополнить нормой о том, что каждый российский стекольный завод обязан наносить на бутылку уникальный знак-идентификатор (клеймо). Об этом «Известиям» рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Мера позволит идентифицировать производителей и их продукцию, а значит, определить продавца тары для нелегального спиртного.

Кроме того, сенатор считает необходимым дополнительно маркировать стеклотару для крепкого алкоголя: помещать на бутылку латинскую букву А в окружности. При этом заводы получат право продавать свою продукцию только тем компаниям, которые имеют лицензию на производство спиртного.

Правда, после реализации таких мер изготовители контрафакта могут перейти на полимерную упаковку (ПЭТ), допускает Сергей Рябухин. Чтобы исключить этот риск, ее использование для розлива спиртного предлагают полностью запретить. Сегодня водка в ПЭТ-упаковке уже популярна за рубежом и постепенно появляется в России.

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») сказано, что сейчас производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула наносить на бутылки маркировку, которая позволяла бы их идентифицировать. Более того, в действующем законодательстве нет ответственности за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного. В комплексе это позволяет заводам делать бутылки для контрафактного алкоголя, который является одним из источников массовых отравлений граждан. Жесткий контроль над оборотом стеклянной тары позволит сократить количество подобных случаев, подчеркивается в пояснительной записке.

После корректировки закона о торговле власти получат право конфисковывать потребительскую тару без необходимой маркировки: это можно будет сделать в рамках уже действующей ст. 15.12 КоАП («Производство или продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке»). Кроме того, стекольному заводу может грозить изъятие оборудования, если будет доказано, что его сотрудники поставляют тару для крепкого алкоголя производителю, у которого нет лицензии на его изготовление.

Сергей Рябухин уточнил в разговоре с «Известиями», что законопроект уже направлен в правительство. «Известия» сделали запрос в пресс-службу кабмина.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что поддерживают маркировку стеклотары для крепкого алкоголя (выше 28%).

Преступление и наказание

Некоторые стекольные заводы уже сегодня маркируют свою продукцию, но такой обязанности у них нет. При этом в стране действует несколько заводов, которые делают тару для контрафактного спиртного, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольных напитков (СПАП) Игорь Косарев. Они не ставят своего клейма на эти бутылки, зная, что в них разольют «паленую» водку в гаражах, сказал он. Но пока наказания за это не существует.

Эксперт подчеркнул, что такие предприятия доставляют проблемы другим производителям стекла: они отливают часть своей продукции нелегально, не уплачивая с нее налогов. А значит, тара может иметь более низкую себестоимость, что позволяет ей удачно конкурировать на рынке с законными аналогами. Новый законопроект направлен на то, чтобы пресечь такую практику. Наказание за это должно быть адекватным, то есть сопоставимым с уровнем нелегального дохода этих заводов, уверен Игорь Косарев.

Исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова пояснила «Известиям», что сейчас в законодательстве не существует определений того, какой должна быть бутылка для крепкого алкоголя, например водки, а также тара для других напитков (пива, минеральной воды и т.д.). Поэтому, если парламентарии предлагают установить ответственность за сбыт, необходимо пояснить, о каких конкретно бутылках идет речь.

— Стеклянная тара не может быть защищена от подделки на том же техническом уровне, как, например, акцизная марка или банкнота, — сказала эксперт. — Всегда можно наладить производство бутылок, которые будут имитировать продукцию другого завода, таким образом переложив ответственность.

По ее мнению, конфискация оборудования — чрезмерное наказание. Стекольное производство — беспрерывное, изъятие оборудования парализует деятельность завода. Это приведет к критическим последствиям не только для самого предприятия и его сотрудников, но и для потребителей тары. Например, производителей фармацевтических товаров, детского питания, консервов и др.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, в свою очередь, поддержал законопроект. Новое регулирование поможет сократить объемы нелегальных крепких напитков примерно на 30%.

Эксперт согласен, что, оставшись без стеклянной тары, изготовители контрафактного спиртного перейдут на полимерную упаковку, ее использование сложнее контролировать. Или, как вариант, они могут начать розлив спиртного в бутылки для лимонадов объемом 0,5 л.