Умный дым: украинцы и поляки используют дроны для контрабанды сигарет

Многие жители приграничных районов Украины, Белоруссии, Польши и Прибалтики активно занимаются контрабандой табачных изделий. Цена на сигареты в России, Украине и Белоруссии куда меньше, чем в ЕС, и потому этот товар в больших объемах тайком переправляют в Евросоюз без уплаты акцизов. В приграничье, словно на Диком Западе, уже многие годы идет необъявленная война: контрабандисты и сотрудники госорганов состязаются в смекалке, находчивости и технической оснащенности. В ситуации разбирались «Известия».

Контрабандное Эльдорадо

Обычный июльский день. Сотрудники польского таможенно-налогового управления, работающие на пункте пропуска «Гжехотки», приступили к плановой работе: осмотру российского Mercedes ML, прибывшего из Калининградской области. Автомобиль показался полякам подозрительным, и его отправили на рентген. Результаты обследования ошеломили видавших виды таможенников — все полости в машине были набиты сигаретами. Три таможенника вытаскивали их более четырех часов. Посчитали: всего оказалось 7359 пачек сигарет стоимостью около 70 тыс. злотых (более 1,1 млн рублей) — крупнейший улов такого рода за девять лет.

сигареты Таможенно-налоговое управление в Ольштыне (Польша)

Месяцем ранее, в июне 2019-го, сотрудники калининградского регионального Погрануправления ФСБ обнаружили контрабандную партию сигарет в грузовом поезде. При осмотре состава № 3613, следовавшего в Польшу, нашли 5 тыс. пачек сигарет. Табачные изделия спрятали в конструктивных полостях полувагона с углем. Обычные пограничные будни.

Одним из центров производства контрабанды в последние годы стала Украина, где табачные фабрики производят целые партии контрафакта или небрендовых сигарет. Время от времени местные спецслужбы вмешиваются в деятельность подобных бизнесменов. Так, в июле Служба безопасности Украины объявила, что совместно с таможенной службой Великобритании и спецслужбами Польши разоблачила деятельность международной группировки, у которой на территории Киевской области имелись подпольные цеха по изготовлению сигарет и склады продукции. Упаковка же и хранение товара осуществлялись в Одесской области. Оттуда сигареты доставляли на базу контрабандистов в Закарпатье, затем через границу со Словакией и Польшей переправляли в страны Европейского Союза. По данным СБУ, в состав группировки входило свыше 10 граждан Украины, Польши и Белоруссии.

В ходе операции «Магма» украинские силовики изъяли в Одесской области сигарет на сумму больше 50 млн гривен (более 130 млн рублей). Во время же обысков в приграничных районах Закарпатской области были задержаны 13 грузовиков с табачными изделиями на рекордную в истории постсоветской Украины сумму 70 млн гривен (около 182 млн рублей).

— 3–4 июля 2019 года проведено около 40 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты оборудование для производства табачных изделий, полиграфическая продукция для упаковки незаконно изготовленных табачных изделий, больше 180 кг смеси табака, больше 2 млн штук сигарет и больше 2,8 тыс. пачек сигарет различных торговых марок, — заявили в украинской Генпрокуратуре.

сигареты Контрабандную партию сигарет в грузовом поезде замаскировали под деревянные бруски Фото: Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области

Несмотря на риск, промысел очень выгоден. Красноречивый язык цифр: если на Украине за пачку курева просят 5–12 гривен, то полякам сбывают по 5–6 злотых (около 30–37 гривен). Другими словами, прибыль с пачки — 15 гривен. Чем дальше на запад уходит пачка, тем выше с нее навар. Например, огромное количество жителей Прибалтики и Польши работают гастарбайтерами в Великобритании и Ирландии. Они часто навещают родину, чтобы посетить оставшихся там родственников и друзей, а потом возвращаются. При этом люди, вылетая из Восточной Европы в Западную, стараются забить сигаретами все карманы и свободные места в чемоданах и баулах. Если в Латвии пачка сигарет, совершенно легально купленная в магазине, обходится в три с небольшим евро, то в Ирландии точно за такую же пачку придется выложить €12. Поэтому сигареты служат своеобразной валютой, их покупают даже те, кто сам не курит. Неудивительно, что некоторые поляки и прибалты сделали перевозку сигарет на Британские острова своим «бизнесом».

Нравы фронтира

В Белоруссии производство сигарет, по некоторым оценкам, в два раза превышает спрос на внутреннем рынке. Местные табачные изделия идут не только в ЕС, но и в Россию. Так, белорусские контрабандные сигареты в РФ стоят от 26 российских рублей за пачку. Стоимость аналогичной продукции, произведенной в самой России, минимум вдвое выше. Если сравнивать с западными странами, то разница выходит куда более существенная: там цена на курево в четыре, в пять с половиной раз выше, чем в Белоруссии. Если в Польше средняя цена пачки сигарет составляет €3,17, то в Белоруссии — €0,58. Поэтому продукция белорусских табачных фабрик «Неман» и «Табак-Инвест» широко расходится за пределы республики.

Страдает и экономика Литвы. По разным оценкам, бюджет республики только от контрабанды теряет от € 50 млн до € 70 млн в год. Наименее защищенной считается граница с Белоруссией, через которую идет основной поток контрабанды. Лишь за 2018 год там было изъято 1,2 млн пачек сигарет, что составляет около 70% от всей контрабанды табачной продукции в Литве.

сигареты На границе между Литвой и Белоруссией был обнаружен микроавтобус Fiat Ducato с прицепом. Он был полон ящиками с сигаретами Фото: Государственная пограничная служба Литвы (VSAT)

В Польше чаще всего контрабандистов ловят на территории самого восточного в стране Подляшского воеводства, граничащего с Белоруссией — подобные случаи происходят по несколько раз в месяц. Обычно граждане Польши перевозят по 2,5–3 тыс. пачек сигарет без акцизных марок своей страны — стоимость одной партии груза может доходить до $10 тыс. Польские пограничники отмечают, что были случаи попытки провоза сигарет в раме и колесах велосипедов, в футбольных мячах, внутри музыкальных инструментов, книг, в буханках хлеба, между слоями вафель.

Но чаще всего курево прячут в машинах и поездах, используя для тайников любые полости или, например, автомобильные шины. Иногда в приграничье происходят настоящие автомобильные погони по всем законам остросюжетного жанра. Когда по пересечении границы машину отправляют на досмотр, злоумышленник резко дает по газам — а дальше всё уже решают скорость и мощность моторов. Впрочем, скрыться в этом случае чрезвычайно трудно, ибо силовики способны бросить на перехват не только автомобили, но даже вертолеты.

При этом устройство тайников в движущемся через границу наземном транспорте рассматривается в контрабандном промысле как вчерашний день. Нынче флибустьеры приграничий активно применяют и куда более изощренные в техническом плане способы доставки. Многие уже давно задумались о покорении воздушного пространства — были случаи пересечения государственных границ с помощью дельтапланов. Но сегодня на смену сооружениям из дюралевых палок и лавсана идут современные технологии.

сигареты Дельтаплан львовских контрабандистов, спрятанный в прицепе автомобиля Фото: Государственная пограничная служба Украины

Так, в Службе охраны государственной границы (СОГГ) Литвы жалуются на проблему, ставшую там настоящей головной болью, — беспилотные летательные аппараты. Активное применение беспилотников началось более пяти лет назад, еще в мае 2014 года: российские пограничники поймали в Калининградской области БПЛА с размахом крыльев в 4 м, способный принять до 10 кг сигарет. Для навигации в него была интегрирована система GPS, благодаря чему оператор мог координировать полет по 3D-карте.

Сегодня украинские издания пишут, что договориться о приобретении дрона можно в соцсетях. «Кто может собрать аппарат, чтобы поднял груз до 10 кг, перенес до 5 км и потом вернулся?» — интересуется, например, один из пользователей. Ему со знанием дела отвечают, что с таким весом далеко не улетишь, максимум до 1 км. «Вам подойдет квадрокоптер на дистанционном управлении, он стоит не менее $7 тыс. А для ваших целей лучше брать аппарат от $10 тыс. — такой гарантированно не грохнется где-то на полпути кому-нибудь на голову», — объясняют «эксперты». По их словам, такой аппарат в силах поднять и доставить на место назначения до 5 кг (блок сигарет весит около 250 г), сильно не шумит и летит до 50 км в обе стороны.

В июле 2019 года литовская СОГГ специально приобрела для борьбы с контрабандистами два беспилотных самолета. Дроны оборудованы системой, которая позволяет осуществлять патрулирование, воздушное наблюдение и сопровождение объектов. В рамках проекта также были организованы курсы по подготовке операторов управления БПЛА. Проект осуществляется в рамках программы ЕС, причем 80% затраченной на него суммы, составившей более €119 тыс., взял на себя Евросоюз.

Всеобщий заговор

Применяются не только воздушные беспилотники, но и наземные. Так, в 2018 году революционный, по сути, случай зафиксировали у рубежей Литвы белорусские пограничники. Служба видеонаблюдения засекла беспилотную дрезину, самостоятельно двигавшуюся по железнодорожным путям со стороны Литовской Республики. При попытке остановить необычный аппарат он сбил с рельсов одного из членов пограничного наряда. Когда тележку всё же застопорили и обследовали, выяснилось, что двигателем ей служил электромотор, питавшийся от двух аккумуляторов. Она была снабжена сеткой, в которую можно уложить ящики с сигаретами. Характерно, что дрезина двигалась пустой — из чего сделали вывод, что «робот» возвращался после успешной миссии.

сигареты Подпольная фабрика по производству сигарет в Польше Фото: pk.gov.pl

Изобретательность рыцарей нелегального извоза поистине не знает границ: они давно уже покорили не только воздушное, но и водное и даже подводное пространство. Зимой сигареты сплавляют по льду или крепят в плавучих контейнерах, замаскированных под льдины. Некоторые изобретатели облачаются в гидрокостюмы и доставляют товар, уложенный в герметичные коробки, под водой. Однако со временем пограничники и таможенники научились распознавать и эти хитрости — и всё равно ловят ушлых «ихтиандров». Но, разумеется, далеко не всех.

Контрабандисты, располагающие финансовым ресурсом, придумали наиболее радикальную схему, как избежать соприкосновения с сотрудниками пограничного контроля. Чем рисковать при ввозе нелегального товара в ЕС, лучше сразу производить его на территории Евросоюза! И вот в июле в Польше накрыли подпольную фабрику по производству сигарет. Цех был устроен в частном объекте на территории Силезского воеводства. Во время операции правоохранители задержали четырнадцать человек в возрасте от 24 до 43 лет — двух поляков и 12 граждан Украины. Задержанные украинцы имели действительные документы на пребывание в Польше. А свой «бизнес» они организовали в 2018 году, продавая товар под видом одной из известных марок в других странах ЕС.

сигареты Крупное нелегальное сигаретное производство в городе Елгава Фото: Valsts policija

Аналогичная история имела место в Латвии, где в марте 2019 года полицейские обнаружили в городе Елгава крупное нелегальное сигаретное производство. Полиция изъяла почти 2 т табака, более миллиона сигарет, стоимость которых оценивается в € 300 тыс., и производственное оборудование в €0,5 млн . Задержаны восемь человек, в том числе граждане Молдавии.

— Основные рынки их сбыта в Европе — это Англия, Ирландия. И сейчас уже, после поднятия акцизного налога, — Франция. Пачка сигарет там стоит €12 на легальном рынке, поэтому если на нелегальном €6, то прибыль очень большая, — отметил глава управления латвийской полиции по борьбе с экономическими преступлениями Райтис Калначс. По его словам, параллельно члены группировки организовали производство сигарет и в Польше.