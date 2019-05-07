Посылка с мамонтенком: что везут контрабандисты через границу

В конце апреля на таможне в Северной Осетии задержали грузовик с частями противотанковых пусковых ракетных установок — не спасла даже маскировка среди груды металлолома. А спустя сутки в коллекцию Казанского кремля передали редкие книги, икону конца XVII – начала XVIII века, Коран, самовар, швейную машинку «Зингер» и 5-копеечную монету 1793 года — из числа таможенных трофеев, которые проверили эксперты. Каждый день через руки специалистов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проходят сотни предметов, которые удалось перехватить на границе. Что прячут пассажиры, почему Молдавия — это почти второй Китай, где ждут посылку с мамонтом и был ли инсульт у Сталина, «Известиям» рассказали эксперты .

Конкуренты Поднебесной

Каждое государство, которое рассчитывает на таможенные преференции, присылает экспертам оттиски печатей и подписей полномочных лиц, которые могут заверять сертификаты. Пришел товар — все печати и подписи в сертификате сличают с присланными оттисками. И здесь вчерашние двоечники демонстрируют находчивость и смекалку, что не раз выручала в школе: тут цифру зачистят, там слово затрут, а здесь печать расплывается лиловой кляксой — попробуй догадайся что на ней написано. Так, при увеличении на компьютере в сервисной книжке дорогого Lamborghini творятся чудеса: тройку в технических характеристиках затерли, превратив в пятерку; видно, как семерку тщательно травили, травили, но так и не вытравили. Ввезли машину по одной цене, а вывезли по другой. Ловкость руки и немножко мошенничества.

Фото: РИА новости/Валерий Мельников Склад временного хранения в зоне таможенного контроля

И если одни старательно зачищают следы, у других по документам всё чинно, благородно, но и к этим «отличникам» тоже есть вопросы.

« Судя по сертификатам, у нас Молдавия как второй Китай и по объему, и по ассортименту товаров, — говорит заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз Анна Манакова. — Везут всё: начиная от медикаментов, фруктов и заканчивая обувью, одеждой, шерстью и шубами ».

Последний пункт удивляет. Молдавское вино — визитная карточка страны с виноградными плантациями, как и фрукты, грецкий орех… С каких пор там занимаются пушниной? Анна кивает: «Да, несвойственно, поэтому и возникают подозрения». Очередной сертификат на сушеную сливу с косточкой и без отправляется на суд экспертов — действительно ли это молдавский фрукт али санкционный товар из страны басков? И если сертификат не выдаст страну, которая осталась в тени, то о ней могут рассказать другие экспертизы.

Нахимичили с химическим карандашом

Кроме сертификатов таможенным экспертам приходится работать с историческими документами. И какими!

«В прошлом году были документы якобы с подписью Сталина», — говорит Анна Манакова. Специалисты отдела работали в архивах с подлинниками подписей вождя, а химики исследовали бумагу и чернила нового документа. «В конце концов установили, что бумаги сами по себе подлинные (середины ХХ века: 1940–1943, 1951 год), но подпись не принадлежит Сталину ».

Скорее всего, документы были когда-то украдены из архива, о чем свидетельствовали архивные штампы, отверстия по краям — бумагу явно подшивали . Мошенники, срисовывая подпись из интернета, четко понимали: подпись Сталина в разы бы увеличила стоимость документа.

таможня Фото: агентство городских новостей Москва

« Опять же подпись Сталина, которой он расписывался в 1943 году, отличается от той, которой он расписывался в 1952–1953-х годах, то есть перед самой кончиной. Сейчас уже говорят, что нет никаких документальных подтверждений того, что в конце войны Сталин перенес инсульт, и, судя по архивным подлинникам, эта подпись не принадлежит человеку, который перенес инсульт. Расписывалась твердая уверенная рука, никаких подрагиваний в движении. А вот в исследуемых документах как раз заметны дрожание и прерывистость линий ».

Неудивительно, что за разоблачением фальшивой подписи Сталина удалось вывести на чистую воду и подражателей Хрущеву , когда на экспертизу пришел проект доклада о культе личности Сталина . Интересно, что бумагу везли открыто, не пряча между страницами книг.

« В архиве отыскался точно такой же документ, — Анна показывает на компьютере фотографию подлинника 1956 года из архива и тот, что не пропустили на границе. Текст одинаковый, а подписи совершенно разные: на подделке красуется полная фамилия Хрущев, цвет карандаша другой, да и нет столбца рассылки, как в оригинале — Булганину, Ворошилову … Как говорится, дьявол кроется в деталях. — Полной фамилией Хрущев подписывался в 1930–1940-е годы. Как объяснили архивные работники, скорее всего, у этого сопроводительного письма было множество экземпляров. В каком-то экземпляре делали рассылку, в каком-то нет. В данном случае установили, что документ печатался на машинке, но гарнитура шрифта на машинке не соответствует тем временам. Подпись нанесена карандашом, но в 1930-х годах не было цветных карандашей, только химические. Как установили наши химики, подпись поставили графитом современного цветного карандаша ».

У вас устрица в пушку!

В кабинете отдела экспертизы товаров легкой промышленности слева и справа горки товаров: еще не распакованные клетчатые сумки челноков, мешки с одеждой, упаковки памперсов и женских прокладок, распотрошенный ботинок стоит на столе — отрезан кусок на носке, нет части внутренней подкладки. Эх, за что вы так…

« Большое внимание к китайским товарам. Заявляют один материал, а на деле — другой» — кивает начальник отдела Александр Апаринов в сторону «расчлененки». Ботинок оказался добротным кожаным, а по документам — из композиционной кожи, то есть сборы с такого товара меньше. «Чтобы вы понимали разницу в платежах: если округлить, они платят €0,3 за одну пару, а после нашей проверки должны государству €1,2 за пару. Ощутимо ».

Или джинсы таджикские в ассортименте. Покупает челнок пару за 500 рублей, а продает за 2500–3000 рублей. Навар — 400–500%.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Во время проведения экспертизы в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении Федеральной таможенной службы России

Товара приходит много разнообразного, поэтому уже ничему не удивляются: ни «Абибасу», ни белью из секс-шопа. Определяют и рыночную стоимость, и состав, где подделка, а где оригинал, ведь каждый из этих пунктов влияет на сумму таможенных платежей. Скоро экспертам добавят проверку на безопасность, за которую сейчас отвечает Роспотребнадзор.

« Пока готовится база: оборудование, специалисты проходят обучение. Опять же безопасность — понятие широкое. Продукты будут проверять на пестициды, а если взять одежду, то начнем с проверки детской одежды на содержание тяжелых металлов, тех веществ, которых быть не должно », — говорит Александр Апаринов.

Спрашиваю о молдавских шубах. Как определить, откуда?

« В каждом регионе произрастает определенный тип растений. Если у нас березы, то в Молдавии свои растения. С этой шубы собирается пыльца, анализируется, и по ареалу произрастания растений выясняется регион. С большой точностью можно определить, что шуба приехала из Греции, потому что на ней будет пыльца с оливок ».

Часто проверка тех же шуб производится уже в магазине во время посттаможенного контроля. Где декларации, сертификаты, хоть какие-то документы? Продавцы разводят руками.

«Ничего нет, не знаем, купили в России». Возникает вопрос: а не контрабанда ли это? — Говорит начальник отдела экспертизы товаров растительного происхождения Мария Левина — спец по пыльце. — Бывает сложно определить, потому что шубы висят на складе магазина давно, на них много чего налетает, но при этом должно оставаться что-то «родное», не характерное для России. Были случаи, когда находили шубы из Китая. Флора похожа на нашу: растут дубы, грабы, клены, но есть и эндемики. Например, дерево криптомерия (он же японский кедр, произрастает в горах Китая и Японии. — Прим. ред.). Его пыльцу и нашли ».

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Таможенный эксперт-криминалист во время проведения экспертизы в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении Федеральной таможенной службы России

Пыльца помогает определить именно регион происхождения, потому что в разных частях одной страны и климат может быть разный, и растительность. Пыльца легко выдает европейские страны, которые прикрываются в документах то Бразилией, то Чили или Аргентиной. А вот растения-космополиты, наоборот, сбивают со следа. Также мало о чем говорят отполированные до блеска и упакованные помидоры черри — слишком стерильны. Бывает, на экспертизу привозят подшипники, металлические части — тоже ловят пыльцу.

« Неожиданно смогли найти пыльцу в живых устрицах. Мы еще подумали: ну какая там может быть пыльца? Выловили, положили на лед, запаковали и повезли. Оказалось, есть пыльца, причем в приличном количестве. По документам проходила страна происхождения Тунис. У нас тоже получилось побережье Средиземного моря, но его европейская часть. Откуда пыльца? Мы предполагаем, что после того, как устрицы вылавливают, они какое-то время находятся на воздухе в специальных садках. На них нарастают песчинки, водоросли, которые, видимо, задерживает пыльцу », — говорит Левина.

Дорого-богато

От пыльцы цветочной к пыли алмазной. На столе экспертов лежат туго набитые пакетики с серебряными украшениями — изъяли в одном из магазинов. Красуется зеленая коробка с незадекларированными часами Rolex: без бриллиантов и золотых вставок, тысяч на девять долларов потянет.

« С Rolex в моде такая штука, я называю ее тюнингом, — заместитель начальника отдела экспертизы материалов, веществ и изделий Виталий Шатыгин показывает фотографию усыпанных бриллиантами часов. — Покупают стальные часы за $6–7 тыс. и искусственно придают им внешний вид более дорогих Rolex: вставляют камни за $10 тыс. Кое-где при увеличении видны царапины, потертости — слегка топорная работа. У фирмы есть такая же модель с бриллиантами, стоит $500 тыс. А «тюнинговый» вариант — $15 тыс., при перепродаже — $40 тыс. Разница ощутимая. Чаще всего «тюнинг» делают в Арабских Эмиратах ».

Обычно эксперты определяют, что везут, б/у или совсем новая вещица, сколько стоит на рынке.

таможня Экспертиза материалов, веществ и изделий Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

«В прошлом году задержали африканца, который вез при себе минерал. Сотрудники таможни думали, что это алмаз, но на проверку оказался кусок кварца стоимостью четыре рубля. Хотя сам гражданин утверждал, что это его драгоценность», — говорит Шатыгин. Видимо, дорог минерал как память.

Года четыре назад из Крыма привозили 500 кг золота — контрабанда с парохода, который долгое время курсировал между Турцией и Украиной. А накануне на суд экспертов поступили 14 кг золота — кольца, цепочки. Сокровища спокойно путешествовали в рюкзаке. Как выяснилось, курьер год летал с ценной поклажей под пристальным вниманием оперативников.

Что губит гражданина, который, не заполнив декларацию, мчится по «зеленому коридору»? Жадность.

« Когда возвращается такс-фри, в таможню, допустим, Шереметьево, приходит письмо, например, из Бельгии или Франции: такой-то гражданин вернул себе налог, обратите внимание. И его тут ждут», — объясняет Шатыгин. Тот случай, когда молчание не золото, а сплошные убытки .

Хамон-хамелеон

Пока нам в очередной раз грозят новыми санкциями, таможня железно стоит на страже продэмбарго . Но если нельзя, а очень хочется нежнейшего итальянского камамбера или испанского хамона, то на спрос всегда будет предложение. Конечно, хамон везут! Сложно, подпольно, с маскировкой. Специи — оружие и козырь посредников. Посыпают щедро черным, красным, белым перцем и уверяют: «Да разве ж это хамон? Ни запаха, ни вкуса. Ошиблись, это другой, разрешенный к провозу деликатес» .

«Мы выявляем, насколько сильно присыпка специями повлияла на его отличительные признаки и когда она была добавлена — в процессе изготовления самого продукта или после. По своему опыту могу сказать: всё, что со специями, посыпано потом, для России, — объясняет главный таможенный инспектор Елена Рыженкова. — Чтобы изменить вкус сыровяленого мяса, надо очень сильно постараться. Опять-таки возникает вопрос: зачем? Сыровяленое мясо готовят так, чтобы насладиться вкусом, запахом, консистенцией. Специи здесь лишние. Можжевельники, как правило, не используют, потому что они обладают более сильным пряным ароматом, могут забить вкус сыровяленого мяса. А задача в чем? Обойти санкции, а не забить вкус хорошего продукта. Те, кто везут, так не рискуют — можно и не продать такой товар ».

таможня Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Обычно натирают шкуру сыровяленой свиной ноги, и в этом главный секрет: шкуру-то и не едят. Содрал — специй как и не бывало, натурпродукт .

Еще из разоблачений: запрещенные сырые фисташки из ЕС подсушивают, чтобы перевести их в статус разрешенных поджаренных . Упражняются и с рыбой.

« Килька пряного посола из Евросоюза шла как готовый продукт, а на самом деле это была замороженная сырая рыба, присыпанная специями и солью . Доказывали, что не было ни просаливания, ни пропитывания, что это всё посыпалось уже тогда, когда она была заморожена», — говорит Рыженкова. Фирмы, кстати, не сдаются, идут в суд, отстаивая «несанкционность» продуктов, но, как правило, проигрывают схватку.

Всесильная химия

В белой банке коричневый какао-порошок. На первый взгляд. Нет, какао там точно есть, а еще дивная какавелла — звучит красиво, но обозначает невкусное: шелуху какао-бобов. Варить из такого напиток — это как готовить чай из сена .

таможня Отдел экспертизы пищевых товаров Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

«Какавелла дешевая, а внешне ничем не отличается — коричневый порошок. Но это разные по классификации компоненты, а значит разные налоги, разная стоимость, — говорит главный государственный таможенный инспектор Анатолий Блинцов. Но деньги, по его словам, это полбеды. Серьезнее, когда содержащееся в порошке какао-масло заменяют на пальмовое. — Пальмовое масло — это триглицериды определенных жирных кислот. Когда они встраиваются в структуру наших клеток, клетки перестают правильно питаться: питательные вещества плохо поступают, а метаболиты плохо выводятся. Клетка стареет, может перерождаться, а это онкология и прочее. Конечно, от одного печенья ничего не будет, но творог, жидкий шоколад сплошь и рядом идут с пальмовым маслом ».

Эксперт советует внимательно читать состав конфет, шоколада, мороженого и молочных продуктов: оставить на полке всё, что содержит гидрогенизированные жиры или пальмовое, кокосовое масла, а домой взять продукты с пометкой «растительный жир (рафинированное подсолнечное масло)» .

« Даже в шоколаде извлекают масло какао и добавляют пальмовое. К сожалению, по современным ГОСТам можно 15% какао-масла заменять пальмовым маслом и даже нигде ничего об этом писать. Это разрешается и законно, — говорит Блинцов. — У нас осенью был форум, показывали «фокусы» с классификацией, проводили тесты. Я купил несколько видов вареной колбасы, не очень дорогой. Написано «телячья», «говяжья» колбаса, но в ней не было ничего ни телячьего, ни говяжьего. Свиной белок, куриный, соевый положили, а говядину забыли ».

таможня Отдел экспертизы пищевых товаров Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

Увы, химия всесильна. И кадры из старого французского фильма «Крылышко или ножка» с Луи де Фюнесом уже не кажутся лишь фантазией на тему производства искусственных продуктов.

«У нас 7,5 млрд населения, всех не прокормишь хорошей полноценной пищей, поэтому технология пошла по пути заменителей пищи, — говорит Блинцов. — Вот вы любите пельмени, колбасы, сосиски, думаете, что это всё на основе мяса, а там может быть и соя, и вкусоароматические добавки. Нам приносили огромные пакеты добавок, которые так и назывались: «пельмени сибирские», «колбаса краковская», «колбаса брауншвейгская». Берут отходы мяса, шкурки, добавляют туда ароматизаторы, красители, и получается такая еда. Я не спорю, она вкусная, но не здоровая. Пустышка. Съели, вроде желудок набили, а сил не дает. Мало того что сил не дает, так еще и травитесь — это же химия, неестественная пища . Организм человека за миллионы лет развития так и не адаптировался к химическим соединениям в таких количествах. Естественно, наступают аллергические реакции».

Посылка с мамонтенком

Сотрудникам отдела экспертиз культурных ценностей можно только позавидовать: целыми днями изучают изъятые древности. Как в музее! Габаритные вещи (ту же мебель, огромные партии икон — в этом году была одна на 1000 икон) чаще смотрят на таможенных постах, а в управление привозят что поменьше: монеты, картины, шкатулки, музыкальные инструменты, фарфоровые статуэтки и прочие редкости. В какое время сюда ни загляни, всегда будут в работе монеты, картины и кости мамонта .

«Пытались собрать маленького мамонта, но не хватило «запчастей», — смеется главный государственный таможенный инспектор Полина Римша. На этот раз по почте в США переправляли нижнюю челюсть шерстистого мамонтенка возрастом более 11 тыс. лет . — Выкапывают и пересылают. Ценится дорого. Вот этот экземпляр стоит полмиллиона, даже больше. Если бы мы достали зубы, то увидели бы очень сложную корневую систему».

таможня Отдел экспертизы культурных ценностей. Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

« В США не так распространены, а у нас в Якутии, в районах вечной мерзлоты, кости мамонта хорошо сохранились, — объясняет главный государственный таможенный инспектор Анастасия Гераськина. — Подмывают в этих берегах, находят вот такие кости, а потом пересылают их на мировой рынок. Потому заграницей их ценят, покупают намного дороже, а в России, кроме музеев, мало кому нужны такие коллекционные вещи, особых предложений на рынке нет. Люди таким образом зарабатывают себе на жизнь. Найдя такую кость и благополучно перевезя ее за границу, можно обеспечить себя на пару лет ».

Есть у Эрнеста Хемингуэя написанный на спор пронзительный рассказ всего из четырех слов: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Экспертам из отдела культурных ценностей впору писать свой, страшный рассказ: «Найден абажур. Материал — человеческая кожа ».

« Это была целая партия предметов из Германии : девять коробок и пара пакетов с фарфором и абажурами. Видимо, закупились на блошином рынке и погрузили в машину, — поясняет Полина. — Один из абажуров был изготовлен из человеческой кожи, а вместо декоративной окантовки, которая обычно делается из тесьмы, использовали человеческие волосы ».

Пластик за четыре миллиона

На полке стоит флакончик с изображением пары в интересной позе (что в нем хранилось — феромоны?), книжка с «интимными картинками». «Японская «Камасутра», — хмыкает Полина. — Еще не изучали» .

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев Монеты в отделе культурных ценностей

Тут тебе и россыпь монет — старинных, Британской Ост-Индской компании — и больше полусотни изящных фигурок Мейсенского фарфора (к примеру, один переодетый амур из коллекции XVIII века будет стоить от 80 тыс. рублей). Медный шлем а-ля Спарта (сувенир, культурной ценности не представляет), военный горн. Эксперты знают, что настоящая шкатулка «Федоскино» из папье-маше закрывается плавно и тихо, а подделка из оргалита (толстый спрессованный картон. — Прим. ред.) — с характерным хлопком. У настоящих икон и картин кракелюр (маленькие трещины в красочном слое. — Прим. ред.) естественный, зато на подделке он нанесен специальным лаком или прорисован вручную .

Кстати, нередко контрабандисты пользуются хитрой лазейкой для вывоза культурных ценностей. Так, по закону ввезенные из-за границы культурные ценности через какое-то время можно вывезти, но наряду с этим предметы старше 100 лет, которые находятся в России, без специального разрешения вывозу не подлежат. Что делают контрабандисты? Допустим, в России есть старинная икона, которую хочет заполучить коллекционер. За границей изготавливается очень похожая икона, даже старится специальным лаком кракле. Ее привозят в Россию, датируя, например, XIX веком, а через какое-то время вывозят, но уже оригинал .

таможня Отдел экспертизы культурных ценностей. Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков

Иногда, рассказывает Полина, не сразу поймешь, что перед тобой очень дорогая вещь.