Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

Полиция спасла 34 щенка возрастом до восьми недель от рук контрабандистов на севере Италии. Животных разных пород обнаружили в ходе проверок двух автомобилей, которые следовали из Венгрии. Питомцев перевозили в деревянных ящиках и картонных коробках, без света, нормальной вентиляции, а также без еды и воды, пишет Lastampa.

Gorizia, salvati dalla guardia di finanza 34 cuccioli di cane https://t.co/LOb98FwT4W pic.twitter.com/ZpRjRhvjrq — Il Piccolo (@il_piccolo) June 19, 2018

В ходе проверки первого автомобиля правоохранители обнаружили семь французских бульдогов. Остальные собаки находились в другой машине. Там были щенки этой же породы, а также чихуахуа, пинчеры и джек-рассел-терьеры. Против контрабандистов завели уголовные дела о жестоком обращении с животными и попытке их нелегального ввоза в Италию.

В феврале неизвестные отправили в контейнере тигренка в один из штатов Мексики. Его обнаружила полиция, которая сразу же передала животное в руки ветеринаров. При этом сопроводительные документы на посылку, как ни странно, были в порядке.