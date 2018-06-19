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Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/N. Eckelt
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Полиция спасла 34 щенка возрастом до восьми недель от рук контрабандистов на севере Италии. Животных разных пород обнаружили в ходе проверок двух автомобилей, которые следовали из Венгрии. Питомцев перевозили в деревянных ящиках и картонных коробках, без света, нормальной вентиляции, а также без еды и воды, пишет Lastampa.

В ходе проверки первого автомобиля правоохранители обнаружили семь французских бульдогов. Остальные собаки находились в другой машине. Там были щенки этой же породы, а также чихуахуа, пинчеры и джек-рассел-терьеры. Против контрабандистов завели уголовные дела о жестоком обращении с животными и попытке их нелегального ввоза в Италию.

В феврале неизвестные отправили в контейнере тигренка в один из штатов Мексики. Его обнаружила полиция, которая сразу же передала животное в руки ветеринаров. При этом сопроводительные документы на посылку, как ни странно, были в порядке.

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