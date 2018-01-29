Крупный канал контрабанды шкур медведей и тигров перекрыт в Приморье

В Приморье задержали группу контрабандистов, которые собирались переправить в Китай более 850 медвежьих лап, шкуры, в том числе амурского тигра, кости, когти, а также части лягушек.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) остановили два микроавтобуса и внедорожник, которыми управляли граждане России и КНР, в окрестностях поселка Платоно-Александровское.

Они планировали вывезти добытое из страны по льду озера Ханка, через которое проходит российско-китайская граница, минуя пункты пропуска.

У контрабандистов также изъято огнестрельное и пневматическое оружие с боеприпасами, сообщается на сайте ведомства.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, сотрудниками ДВОТ был перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды за всю историю борьбы с незаконным перемещением через границу частей тела животных.