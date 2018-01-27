Пытавшуюся вывезти алмазы в Израиль россиянку задержали в Домодедово

Полицейские в аэропорту Домодедово задержали россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль алмазы на сумму более 8 млн рублей.

Инцидент произошел 26 января. Партия драгоценных камней была обнаружена у 54-летней жительницы Подмосковья, которая собиралась вылететь в Тель-Авив.

Согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней» и «Контрабанда».