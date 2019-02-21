«Королева слоновых костей» из Китая получила срок в Африке

Китаянка Янг Фенглан была приговорена к 15-летнему сроку заключения за контрабанду слоновых бивней. Об этом сообщила в среду, 20 февраля, газета Time.

Женщину обвинили в контрабанде более 700 слоновых бивней.

В Танзании ведется борьба с браконьерами, истребляющими слонов ради бивней, поскольку популяция этих животных только с 2009 по 2014 годы сократилась на 60%.

17 декабря стало известно, что американский суд заставил браконьера в качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей до конца заключения ежемесячно пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».