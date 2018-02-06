Прямой эфир

Таможенники РФ перехватили 6 млн пачек контрабандных сигарет

0
Фото: ТАСС/Игорь Агеенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместными усилиями таможенников и полицейских в России пресечена контрабанда табачных изделий общим весом свыше 360 т на сумму более 500 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Нелегальную продукцию без акцизных марок задержали на ж/д станциях Солнечная и Лосиноостровская. 6,35 млн пачек сигарет известных марок, а также 174 тыс. упаковок курительного табака перевозили в девяти вагонах, в которых по документам должны были находиться пшеничные отруби.

По предварительным данным, с учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, которую понес бюджет РФ, составляет около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что партию соболиных шкур пытались незаконно провезти в Алтайский край, спрятав их под чехлами сидений салона автомобиля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017