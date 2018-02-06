Таможенники РФ перехватили 6 млн пачек контрабандных сигарет

Совместными усилиями таможенников и полицейских в России пресечена контрабанда табачных изделий общим весом свыше 360 т на сумму более 500 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Нелегальную продукцию без акцизных марок задержали на ж/д станциях Солнечная и Лосиноостровская. 6,35 млн пачек сигарет известных марок, а также 174 тыс. упаковок курительного табака перевозили в девяти вагонах, в которых по документам должны были находиться пшеничные отруби.

По предварительным данным, с учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, которую понес бюджет РФ, составляет около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что партию соболиных шкур пытались незаконно провезти в Алтайский край, спрятав их под чехлами сидений салона автомобиля.