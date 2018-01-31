Партию шкур соболей пытались незаконно провезти в Алтайский край, спрятав их под чехлами сидений салона автомобиля, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по краю.

Инцидент произошел в конце декабря на контрольно-пропускном пункте «Михайловка». Автомобиль въехал на территорию России из Казахстана, при осмотре автомобиля сотрудниками погранконтроля были обнаружены 18 шкурок соболя, не прошедших выделку, сообщает altapress.ru.

Контрабанду мужчина спрятал под передними чехлами сидений транспортного средства. При просьбе предоставить соответствующие документы на разрешение ввоза такого груза водитель не смог этого сделать.

Обнаруженные шкурки были изъяты и отправлены на экспертизу. Теперь водителю, перевозившему незаконно груз, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.