Бренди не в тренде: грузинский делец поил европейцев фальшивым коньяком

Испанская и французская полиция расследуют дело о поддельных коньяке и бренди. Следы крупной аферы ведут в Молдавию и Грузию. Подробности — в материале «Известий».

Бредни вместо бренди

Всё началось несколько месяцев назад с уведомления грузинских таможенных органов, которые обратились к Испании и Франции за помощью в расследовании деятельности испано-грузинской компании Iberica Spirits, подозреваемой в мошенничестве .

Согласно европейскому законодательству, бренди на территории ЕС может производиться только из виноградного дистиллята крепостью от 30% до 60%, который затем, как правило, еще выдерживается в течение нескольких лет в дубовых бочках.

Один из ведущих испанских производителей бренди — фирма Altosa, по данным El Mundo, в своей работе использует не только собственный виноградный дистиллят, но и покупает его у партнеров. В целях развития кооперации и увеличения объемов производства и продаж в 2016 г. Altosa выступила соучредителем Iberica Spirits с юридическим адресом в Грузии .

конь Фото: TASS/J. Moreno/picture alliance/Arco Images

«Начиная с 2006 года грузинские винопроизводители существенно увеличили производство бренди», — цитирует газета неназванного представителя Georgian Wine Association, работающей под патронатом грузинского Министерства сельского хозяйства.

Резкий рост объемов производства не остался незамеченным . Однако о том, что базой для него мог послужить фальсификат, заговорили не сразу.

Виноград из кукурузы

За неимением гербовой бумаги пишут на простой, говорит старинная пословица. Похожий принцип был использован и организаторами мошеннической схемы с бренди. В качестве исходника решено было взять продукт перегонки кукурузы . Выращивание этого злака обходится на порядок дешевле, чем винограда, а кукурузный дистиллят — примерно в три-четыре раза дешевле виноградного. При такой разнице в цене есть хороший финансовый зазор для игры на сниженных ценах и возможность пойти на некоторые затраты, чтобы провести транспортно-этикеточную «карусель», которая позволит замести следы и поправит «родословную» продукта.

Журналистам из El Mundo удалось смоделировать на основе имевшихся в их распоряжении данных всю мошенническую цепочку. Начинается она в Молдавии на складах компании Zernoff SRL, занимающейся производством этилового спирта, водки и других крепких напитков. Махинаторы приобретают кукурузный дистиллят от имени зарегистрированной в Великобритании Brina Project LLP. Залитая в автоцистерну жидкость держит путь из Молдавии в Болгарию, в софийский филиал германской логистической компании M&M, к алкогольному бизнесу не имеющей никакого отношения, поскольку она предоставляет только транспорт и склады для хранения товаров.

В документации первой компании, сопровождающей груз, отправленный из Молдовы, указывается, что содержимое резервуара соответствует стандарту ENA (Ethyl Neutral Alcohol), из которого запрещено выпускать бренди. Однако через несколько дней после хранения в Болгарии тот же грузовик с тем же танком (и с теми же номерными знаками) отправляется в Грузию, а именно в город Кутаиси. И с измененной документацией: теперь в сопроводительных бумагах написано, что в этой цистерне перевозится винный дистиллят, обозначенный как Wine Alcohol .

конь В качестве исходника решено было взять продукт перегонки кукурузы Фото: TASS/ZUMA

Получателем в Грузии значится компания Iberica Spirits (которая является дочерним предприятием испанской Altosa, базирующейся в Томельосо (Ciudad Real). Проведя несколько дней в Кутаиси, тот же грузовик отправляется во Францию ​​или Испанию, конечные пункты назначения.

Сопроводительная документация снова меняется: теперь в ней говорится, что в цистернах содержится бренди пяти- или трехлетней выдержки. Хотя бывает и так, что содержимое остается в статусе винного дистиллята, предназначенного для производства из него винного бренди.

Конечных получателей этих поставок два: во Франции это расположенная в городе Сен-Преу (субпрефектура Коньяк) компания Maison A.Staub, которая также является дочерним предприятием Altosa и расположена в городе Сен-Преу, в Испании — сама Altosa.

Соломоново решение

Посольство Грузии в Мадриде подтвердило газете El Mubdo, что от Франции и Испании «запрошена поддержка для проведения расследования транспортировки подозрительных грузов, в которых один перевозимый товар мог выдаваться за другой». В общей сложности расследуется семь поставок: четыре в Испанию и три во Францию. Около 160 тыс. л напитка примерно.

В интервью испанскому изданию один из руководителей Altosa Педро Хосе Лопес Монтеро сообщил, что его компанию «не извещали о каком-либо расследовании». Но предполагает, что «за возможными подделками документов и алкоголя может стоять гражданин Грузии Соломон Ахалкаци, по инициативе которого создавалась компания Iberica Spirit и который был генеральным директором этого предприятия и единолично контролировал Iberica» . И которого в феврале нынешнего года уволили, «поскольку он был замечен в краже материалов, а также в хищении средств со счетов». Выяснилось также, что Ахалкаци «имел тайные склады» и ему же принадлежала упоминавшаяся выше Brina Project, «но он это скрывал, а возможность получения от нее дистиллята объяснял наличием у него каких-то приоритетных квот».

конь «За возможными подделками документов и алкоголя может стоять гражданин Грузии Соломон Ахалкаци, который был генеральным директором этого предприятия и единолично контролировал Iberica», — считает один из руководителей Altosa Педро Хосе Лопес Монтеро Фото: elmundo.es

В Altosa решили проверить весь товар, поставленный Iberica Spirit. Испанские коллеги утверждают, что Ахалкаци объявлен в розыск, и поместили на своих страницах скрин удостоверения личности разыскиваемого.

Как же так случилось, что получаемый из-за рубежа дистиллят для изготовления бренди в подразделениях Altosa не проверяли на соответствие требуемым характеристикам? И уж тем более странным видится, что испанская фирма отправляла, не проверив, в продажу не сырье, а конечный продукт, то есть бренди, и под своей маркой? На эти вопросы корреспондента «Известий», адресованные руководству Altosa, в компании не ответили.

Между тем мошенническая схема бьет сразу по нескольким болевым точкам. Информация о фальсификате грозит Alrosa серьезными имиджевыми потерями и неизбежно ударит по бизнесу компании, равно в Испании и во Франции .