Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину

В испанской провинции Аликанте арестован гражданин Нидерландов Йоханнес Фасен. Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса. Мошенническая схема Фасена работала как минимум в 12 странах Европы. Среди покупателей — множество брендов первой величины. «Известия» разбирались в скандальной ситуации.

Кризис — возможность обогатиться

Экономические кризисы, как известно, приводят не только к упадку и разорению. Экономика устроена по принципу сообщающихся сосудов: если где-то что-то убывает, то должны быть и места, куда это всё перетекает, образуя прибыль и процветание. Йоханнес Фасен и мировой кризис 2008 года — наглядный тому пример. Массовое банкротство и разорение одних компаний позволяло другим скупать активы неудачников по бросовым ценам.

Кто брал с расчетом на перепродажу через несколько лет (кризисы не вечны, за спадом всегда наступает подъем), кто — имея четко разработанную схему «как из малых затрат выжать максимальную прибыль». Фасен был из таких. Понимающих, что быстрое обогащение не бывает законным, но рассчитывающих, как многие мошенники, что «ему-то точно повезет, потому что его не поймают».

Голландцу, съевшему собаку (в фигуральном смысле, разумеется) на сделках по реализации мяса, пришла в голову мысль, что можно круто подняться, «почти не обманывая». Если качественную конину продавать как говядину. Разница в ценах ощутима, при хороших объемах деньги делаются легко и быстро. Волоконные структуры мяса лошади и коровы схожи — может и пройти. Это свинину от всего остального отличишь сразу, но под нее играть и не интересно — дешева, маржа не та.

Капитал при 50% прибыли «положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы», — писал полтора столетия назад британский тред-юнионист Томас Даннинг. С той поры, похоже, мало что изменилось.

Фасен покупал лошадей у фермеров почти за бесценок — выбирал, естественно, тех собственников, кто уже был на грани, а значит, возможности торговаться практически лишен. Чтобы уменьшить риск определения конского происхождения продаваемой «говядины», голландец предпочитал перемалывать ее на фарш — волокна увидеть в нем уже невозможно. Оставалось решить проблему санитарно-ветеринарного контроля, но кризис и здесь ему помог — в условиях обнищания руководители боен готовы были (возможно, за вознаграждение, хотя, может быть, и в знак благодарности, что загружает предприятие работой) от исполнения лишних формальностей отказаться.

Коня на мясо изрубили

Собственно, впервые мясной скандал разгорелся в Европе еще в начале 2013 года, когда конское мясо под видом говядины «засветилось» в Испании в составе гамбургеров предприятия AhorraMas и в Ирландии в изделиях компании Silvercrest Foods. В результате проверок на ДНК было установлено, что «говядина», поставляемая в Ирландию из Польши, на 75% состоит из конины.

Конину нашли в замороженных полуфабрикатах лазаньи, предназначавшихся для реализации через британские супермаркеты Tesco и Iceland, а также в ирландских филиалах германских сетей Lidl, Aldi и собственно ирландской Dunnes Stores. В Швеции конину обнаружили в говяжьем гуляше, который выпускался для бренда сети супермаркетов Lidl. В Дании конское мясо было найдено в пасте компании Combino.

В Швейцарии лазанью с конским фаршем покупателям предлагали магазины сети Coop — второй по величине продуктовой сети страны. Полуфабрикат, как установили, поступал из Франции — от крупного производителя и дистрибьютора продовольствия фирмы Picard Surgelés. Именно французские следственные органы первыми в Европе приступили к расследованию мошеннической схемы, работавшей практически без сбоев до этого, по оценкам полиции, пять или шесть лет. В прессе дело окрестили «конегейтом» (Horsegate) — по аналогии с американским Уотергейтским скандалом начала 1970-х.

Как только запахло жареным, Coop моментально остановил продажу лазаньи и провел анализ состава продукта. «Вскрытие» показало присутствие в говяжьем фарше значительных количеств конины. Вообще говоря, стейк из лошадиного мяса предлагается во многих ресторанах Швейцарии, а в магазинах Coop можно купить замороженную или охлажденную конину. При условии, когда приобретаемый вами продукт соответствует надписи на его упаковке, проблем нет никаких, а вот когда не соответствует — то это уже серьезное нарушение, квалифицируемое в Уголовном кодексе как мошенничество.



В Великобритании обнаружение конины в говядине повергло общество в шок. На Альбионе конину есть не принято — британцы относятся к лошадкам не менее сентиментально, чем к собачкам и кошечкам. В свое время, как утверждают тамошние СМИ, британскими специалистами было установлено, что мясо восьми из каждых 200 лошадиных туш в стране содержало фенилбутазон. Этот медикамент запрещен в большинстве европейских государств, поскольку он, возможно, способствует возникновению злокачественных опухолей. Анализы ДНК поступившей от шведской Findus говядины (как написано было на упаковке) показали, что на 60% она состоит из лошадиного мяса. Поскольку подмена была частичной, потребители не могли уловить изменение вкуса фарша и изделий из него.

Из_коня_корм Фото: Global Look Press/Ilia Yechimovich/dpa

Поначалу в черный список Европола вошли 16 европейских стран, имевших отношение к «конегейту». По состоянию на сегодня список государств Старого Света, где реализовывалась «конская говядина», расширился до 24 и к ним добавились еще четыре неевропейские страны. Итоговый перечень: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Франция, Финляндии, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Гонконг, Малайзия, Таиланд и Доминиканская Республика. Не исключено, что это еще не все.

Неуловимый Йо

В Испании Йоханнес Фасен был арестован по второму разу. До этого он уже разыскивался французским правосудием, в 2017 году на его арест в Париже выписывали ордер. По стечению обстоятельств (возможно, случайному) голландец за сутки до момента, когда в его дом во Франции постучались жандармы, отбыл на жительство в Бельгию. Там его всё же задержали, доставили в Париж, но состоявшийся в январе нынешнего года суд переквалифицировал Фасена из подозреваемых в свидетели и отпустил. Творец «конегейта» совсем было уже успокоился, уехав доживать свой век в уютном домике за €2,5 млн в Кальпе (провинция Аликанте, Испания) на берегу Средиземного моря, но тут к нему возникли вопросы у юстиции пиренейского королевства. По тому же вопросу.

По данным подразделения испанских правоохранительных органов по контролю за преступлениями, совершаемыми в сфере сельского хозяйства и экологии SEPRONA, начавших в 2017 году операцию «Газель», организованная Фасеном сеть только в Испании за время ее действия закупила 150 тыс. лошадиных туш. Кстати, когда конвейер угрожал остановиться из-за нехватки исходного продукта, закупались «заменители» — вместо лошадей в дело шли ослы.

Из_коня_корм Арест Йоханнеса Фасена Фото: скриншот с видео

Полиция располагает данными, что как минимум три испанские скотобойни — в Асторге, Леоне и Торено забивали животных, поставлявшихся в рамках «конегейта». Европол в 2013 году предъявлял претензии и нескольким румынским бойням, но тогдашний премьер Румынии Виктор Понта отверг обвинения в подмене говядины кониной, а румынский пищепром вообще перевел все стрелки на иностранные фирмы (в частности, французские), приобретавшие мясо, — дескать, смотреть надо было, что берут, и проверять. В общем, совет Козьмы Пруткова «если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим» актуальности не утратил.

В настоящий момент известно, что по делу о мошенничестве проходят 65 человек — владельцы скотобоен и ферм, ветеринары, посредники, обеспечивавшие контакты производителей с покупателями.

Вопросы у испанской Фемиды к Фасену оказались серьезными: судьи пришли к выводу, что «подозреваемый обладает достаточными ресурсами в разных странах, чтобы скрыться от испанского правосудия», и решили, что надежнее заключить его под стражу. Да, норма «никто не может быть осужден дважды за одно и то же преступление» в Испании действует. Но если Йоханнеса оправдали во Франции по «лошадиному делу», это не означает, что дело закрыто во всех остальных государствах, где реализовывалась конина, ряженная в говяжье «пальто».