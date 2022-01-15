Дело труба: чем грозит увлечение вейпингом

Мэр Барнаула поручил провести в учебных заведениях профилактическую работу, касающуюся курения вейпа. Такие меры связаны с недавней трагедией, произошедшей в Бийске, — шестиклассник умер после одного из перекуров. Какую опасность таят в себе эти устройства и как с проблемой вейпинга среди подростков борются в России и других странах — в материале «Известий».

Чем может закончиться курение вейпа

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактическую работу в учебных заведениях после смерти шестиклассника, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Кроме того, в 5–11-х классах пройдут классные часы на тему вреда курения вейпов, а в родительских чатах дополнительно сообщат об опасности этого увлечения.

Фото: пресс-служба СК РФ

Трагедия, которая вызвала такой серьезный резонанс, произошла в Бийске: 12-летний подросток умер после того, как покурил с сестрой и подругой вейп. Утром родная бабушка обнаружила молодых людей в бессознательном состоянии в квартире — девушек госпитализировали, подростка же спасти не удалось . Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, 10 января в гости к 17-летней девочке в Бийске пришли ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После курения вейпа у них ухудшилось состояние.

— В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Как подростков ограждают от вейпинга

Это далеко не первый несчастный случай в России, связанный с вейпингом. Так, в июне в Москве подросток получил поражение легких из-за вейпа. У 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, которая могла привести к летальному исходу, однако врачам удалось его спасти. В марте в Екатеринбурге школьник оказался на больничном после того, как попытался закурить вейп, — устройство взорвалось прямо у него во рту. Как сообщал E1.RU, аппарат выбил мальчику зубы.

Сегодня в России решение проблемы ограничения потребления вейпинга среди подростков идет по нескольким направлениям. Так, в октябре прошлого года стало известно о том, что Минздрав проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проверять факт курения подростками медработники смогут с помощью смокелайзера — газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, Минздраву было поручено разработать меры, запрещающие аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 м от школ и вузов.

На момент публикации материала в Минздраве РФ не ответили на запрос «Известий» о том, на каком этапе находится разработка данных мер.

Между тем в январе 2021 года в России вступили в силу поправки, которые предусматривают запрет продажи кальянов, вейпов и никотиносодержащих товаров через интернет. Таким образом вышеуказанные устройства приравняли к табачной продукции, а потому на них теперь распространяются аналогичные ограничения.

Что касается профилактических мер в образовательных организациях, как отметил в разговоре с «Известиями» директор лицея № 369 в Санкт-Петербурге, председатель регионального отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов, все школы России систематически — общаясь с детьми с помощью служб медиации — пытаются привить подрастающему поколению отрицательное отношение к курению. Однако ответственность за популярность вейпинга или иных губительных для здоровья детей увлечений не должна ложиться исключительно на образовательные организации, уверен он.

Дело труба_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— У нас существует четкий запрет курения на территории образовательных организаций, спортивных площадок, но более детального формата с прописанной ответственностью сторон пока нет, — говорит педагог. — А здесь мы должны четко понимать, что одной школы мало для того, чтобы заниматься профилактикой подобных сюжетов, здесь важную роль играет семья и ее социальная ориентированность — во многом это предотвращает попытки детей «вкусить запретные плоды», будь то употребление жидкостей, смесей или просто табака. Это все вопрос, который лежит в плоскости коммуникаций семьи и школы, но при всем при этом пока не будут прописаны механизмы ответственности всех участников этого процесса, все так и будут перекладывать ответственность.

Чем опасен вейпинг

Вейпы в 95% случаях содержат никотин, и это пагубно влияет на здоровье, особенно в подростковом возрасте, с точки зрения развития никотиновой зависимости, отметила в разговоре с «Известиями» кандидат медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. И эта зависимость развивается очень быстро от никотина, содержащегося в вейпах. Более того, он очень токсичен по сравнению с никотином в табаке — там он тоже, конечно, не природный, но в вейпах он чисто синтетический, подчеркивает Гамбарян.

— Кроме этого, там содержится очень много ароматизаторов, которые делают вейпы привлекательными для молодежи, — особенно популярны добавки, имеющие вкус ванили, шоколада, попкорна, — отмечает медик. — Все эти добавки содержат диацетил, это вещество влияет на здоровье легких — оно может вызвать пневмонию, особенно у детей.

Немало вопросов вызывает и состав жидкостей, использующихся в данных устройствах, отметил в разговоре с «Известиями» нарколог Олег Стеценко. По его словам, неизвестно, кто смешивает все эти жидкости для вейпов, — этим нередко занимаются неизвестные и непонятные фирмы. Кроме того, случается и такое, что подростки сами занимаются изготовлением подобных жидкостей. И там, где никотин, дозы бывают летальными, подчеркивает нарколог.

— При курении сигарет человек также испытывает как бы ожог трахеи, ощущение дыма и прекращает курить, грубо говоря, надышавшись им. А здесь получается, что сам пар в вейпах не вызывает такого сильного ожога, поэтому не появляется ощущения першения в горле, и человек может курить много и долго, — поясняет медик.

Для детей это гораздо страшнее, чем для взрослых, подчеркивает Маринэ Гамбарян.

— Всё дело в том, что у них дыхательные органы не до конца развиты, функция внешнего дыхания окончательно устанавливается где-то к 20 годам. Поэтому для нас в принципе очень важно увеличить возраст продажи табака с 18 до 21 года — до этого момента легкие еще находятся в развитии, и любое вредное воздействие на них может иметь пагубные последствия с точки зрения дальнейшего развития, — отметила она. — Кроме того, там содержится очень много того, что мы еще до конца не изучили. Даже если концентрация отравляющих веществ у вейпов ниже, чем в табачном дыме, это ни о чем не говорит, поскольку очень важны пути проникновения этих веществ в организм и биодоступность этих веществ. Очень яркий пример — США, где была настоящая эпидемия вейпинга среди подростков. Там была эпидемия атипичных пневмоний, от которых умирали люди (их средний возраст составлял 25 лет), и связана она была с потреблением электронных сигарет и вейпов. Вирусного и бактериального начала у этих пневмоний не находили, поэтому и обратили внимание на то, какие еще компоненты могли воздействовать на органы дыхания.

Как мир борется с вейпингом

Еще в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий продажу на федеральном уровне табачных изделий и электронных сигарет лицам до 21 года. На решение властей во многом повлияли участившиеся случаи заболеваний и смертей в США от вейпинга — на тот момент центры по контролю заболеваний США выявили 54 случая смерти и более 2500 повреждений легких, связанных с вейпингом.

Немногим ранее штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином. Кроме того, в начале этого года новый закон, затрагивающий любителей вейпов, был принят и в штате Орегон — теперь местные ритейлеры будут обязаны приобретать лицензию для продажи электронных сигарет и продукции, связанной с вейпингом. По заверению местных властей, главная цель таких нововведений — защитить молодых людей от никотиновой зависимости. Они приводят следующие данные: еще в 2019 году в ходе проверок выяснилось, что один из шести табачных ритейлеров незаконно продавал табак лицам, не достигшим 21 года. Что же касается продукции, содержащей привлекающие детей ароматизаторы, их продавал каждый пятый ритейлер.