Дело труба: чем грозит увлечение вейпингом
Мэр Барнаула поручил провести в учебных заведениях профилактическую работу, касающуюся курения вейпа. Такие меры связаны с недавней трагедией, произошедшей в Бийске, — шестиклассник умер после одного из перекуров. Какую опасность таят в себе эти устройства и как с проблемой вейпинга среди подростков борются в России и других странах — в материале «Известий».
Чем может закончиться курение вейпа
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил провести профилактическую работу в учебных заведениях после смерти шестиклассника, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Кроме того, в 5–11-х классах пройдут классные часы на тему вреда курения вейпов, а в родительских чатах дополнительно сообщат об опасности этого увлечения.
Трагедия, которая вызвала такой серьезный резонанс, произошла в Бийске: 12-летний подросток умер после того, как покурил с сестрой и подругой вейп. Утром родная бабушка обнаружила молодых людей в бессознательном состоянии в квартире — девушек госпитализировали, подростка же спасти не удалось. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, 10 января в гости к 17-летней девочке в Бийске пришли ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После курения вейпа у них ухудшилось состояние.
— В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
Как подростков ограждают от вейпинга
Это далеко не первый несчастный случай в России, связанный с вейпингом. Так, в июне в Москве подросток получил поражение легких из-за вейпа. У 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, которая могла привести к летальному исходу, однако врачам удалось его спасти. В марте в Екатеринбурге школьник оказался на больничном после того, как попытался закурить вейп, — устройство взорвалось прямо у него во рту. Как сообщал E1.RU, аппарат выбил мальчику зубы.
Сегодня в России решение проблемы ограничения потребления вейпинга среди подростков идет по нескольким направлениям. Так, в октябре прошлого года стало известно о том, что Минздрав проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Проверять факт курения подростками медработники смогут с помощью смокелайзера — газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, Минздраву было поручено разработать меры, запрещающие аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 м от школ и вузов.
На момент публикации материала в Минздраве РФ не ответили на запрос «Известий» о том, на каком этапе находится разработка данных мер.
Между тем в январе 2021 года в России вступили в силу поправки, которые предусматривают запрет продажи кальянов, вейпов и никотиносодержащих товаров через интернет. Таким образом вышеуказанные устройства приравняли к табачной продукции, а потому на них теперь распространяются аналогичные ограничения.
Что касается профилактических мер в образовательных организациях, как отметил в разговоре с «Известиями» директор лицея № 369 в Санкт-Петербурге, председатель регионального отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов, все школы России систематически — общаясь с детьми с помощью служб медиации — пытаются привить подрастающему поколению отрицательное отношение к курению. Однако ответственность за популярность вейпинга или иных губительных для здоровья детей увлечений не должна ложиться исключительно на образовательные организации, уверен он.
— У нас существует четкий запрет курения на территории образовательных организаций, спортивных площадок, но более детального формата с прописанной ответственностью сторон пока нет, — говорит педагог. — А здесь мы должны четко понимать, что одной школы мало для того, чтобы заниматься профилактикой подобных сюжетов, здесь важную роль играет семья и ее социальная ориентированность — во многом это предотвращает попытки детей «вкусить запретные плоды», будь то употребление жидкостей, смесей или просто табака. Это все вопрос, который лежит в плоскости коммуникаций семьи и школы, но при всем при этом пока не будут прописаны механизмы ответственности всех участников этого процесса, все так и будут перекладывать ответственность.
Чем опасен вейпинг
Вейпы в 95% случаях содержат никотин, и это пагубно влияет на здоровье, особенно в подростковом возрасте, с точки зрения развития никотиновой зависимости, отметила в разговоре с «Известиями» кандидат медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. И эта зависимость развивается очень быстро от никотина, содержащегося в вейпах. Более того, он очень токсичен по сравнению с никотином в табаке — там он тоже, конечно, не природный, но в вейпах он чисто синтетический, подчеркивает Гамбарян.
— Кроме этого, там содержится очень много ароматизаторов, которые делают вейпы привлекательными для молодежи, — особенно популярны добавки, имеющие вкус ванили, шоколада, попкорна, — отмечает медик. — Все эти добавки содержат диацетил, это вещество влияет на здоровье легких — оно может вызвать пневмонию, особенно у детей.
Немало вопросов вызывает и состав жидкостей, использующихся в данных устройствах, отметил в разговоре с «Известиями» нарколог Олег Стеценко. По его словам, неизвестно, кто смешивает все эти жидкости для вейпов, — этим нередко занимаются неизвестные и непонятные фирмы. Кроме того, случается и такое, что подростки сами занимаются изготовлением подобных жидкостей. И там, где никотин, дозы бывают летальными, подчеркивает нарколог.
— При курении сигарет человек также испытывает как бы ожог трахеи, ощущение дыма и прекращает курить, грубо говоря, надышавшись им. А здесь получается, что сам пар в вейпах не вызывает такого сильного ожога, поэтому не появляется ощущения першения в горле, и человек может курить много и долго, — поясняет медик.
Для детей это гораздо страшнее, чем для взрослых, подчеркивает Маринэ Гамбарян.
— Всё дело в том, что у них дыхательные органы не до конца развиты, функция внешнего дыхания окончательно устанавливается где-то к 20 годам. Поэтому для нас в принципе очень важно увеличить возраст продажи табака с 18 до 21 года — до этого момента легкие еще находятся в развитии, и любое вредное воздействие на них может иметь пагубные последствия с точки зрения дальнейшего развития, — отметила она. — Кроме того, там содержится очень много того, что мы еще до конца не изучили. Даже если концентрация отравляющих веществ у вейпов ниже, чем в табачном дыме, это ни о чем не говорит, поскольку очень важны пути проникновения этих веществ в организм и биодоступность этих веществ. Очень яркий пример — США, где была настоящая эпидемия вейпинга среди подростков. Там была эпидемия атипичных пневмоний, от которых умирали люди (их средний возраст составлял 25 лет), и связана она была с потреблением электронных сигарет и вейпов. Вирусного и бактериального начала у этих пневмоний не находили, поэтому и обратили внимание на то, какие еще компоненты могли воздействовать на органы дыхания.
Как мир борется с вейпингом
Еще в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий продажу на федеральном уровне табачных изделий и электронных сигарет лицам до 21 года. На решение властей во многом повлияли участившиеся случаи заболеваний и смертей в США от вейпинга — на тот момент центры по контролю заболеваний США выявили 54 случая смерти и более 2500 повреждений легких, связанных с вейпингом.
Немногим ранее штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином. Кроме того, в начале этого года новый закон, затрагивающий любителей вейпов, был принят и в штате Орегон — теперь местные ритейлеры будут обязаны приобретать лицензию для продажи электронных сигарет и продукции, связанной с вейпингом. По заверению местных властей, главная цель таких нововведений — защитить молодых людей от никотиновой зависимости. Они приводят следующие данные: еще в 2019 году в ходе проверок выяснилось, что один из шести табачных ритейлеров незаконно продавал табак лицам, не достигшим 21 года. Что же касается продукции, содержащей привлекающие детей ароматизаторы, их продавал каждый пятый ритейлер.
Запреты, касающиеся вейпинга, были введены не только в США. В 2019 году аналогичные меры были приняты в одной из провинций Канады — тогда власти Новой Шотландии объявили о введении запрета на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним. В провинции Онтарио с января 2020 года вступил в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях. Власти провинции Остров принца Эдуарда приняли закон, повысивший с 19 до 21 года возраст, с которого можно покупать электронные сигареты.