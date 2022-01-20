Пульмонолог сравнил вред от сигарет и вейпов

Электронные системы доставки никотина менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Такое мнение высказал в четверг, 20 января, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Он выступил против инициативы о запрете продажи вейпов.

«Да, легкая доступность позволяет распространяться вейпам среди подростков, нельзя умалчивать сей факт. Но люди, которые перешли на вейпы с обычных сигарет, скорее всего, будут вынуждены вернуться к ним, а это гораздо вреднее. Сигареты вызывают рак легких, рак гортани, рак губы, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ)», — сказал пульмонолог в беседе с Lenta.Ru.

В России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, уверен врач. В этой области пока проведено слишком мало исследований.

По словам пульмонолога, существует заболевание EVALI, связанное с поражением легких в результате курения вейпов. Оно уже несколько лет регистрируется в США, тем не менее до сих пор неясно, какой именно компонент курительного устройства его вызывает.

«Естественно, нужны исследования. У нас здравоохранение не так четко это отслеживает. В США регистрируются 10–50 летальных исходов в год, но при этом их никто не запрещает. У нас был зарегистрирован случай в Морозовской клинике, 17-летний подросток, его вылечили. Не так давно было острое отравление электронными сигаретами с летальным исходом в России, больше не зарегистрировано», — отметил врач.

12 января глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что случаи смерти детей от вейпов демонстрируют, что закона, приравнивающего подобные электронные устройства к сигаретам, недостаточно, нужен полный запрет, сообщается на сайте aif.ru.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выдвинул инициативу о введении уголовного наказания за продажу вейпов детям, передает RT.

Ранее в тот же день в СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что, по предварительным данным, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришла ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Подростки курили электронное устройство, после чего у них ухудшилось самочувствие. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось.

5 января Хамзаев обратил внимание на то, что некоторые европейские страны работают над запретом продажи табачной продукции в любом ее эквиваленте гражданам, родившимся после 2014 года. По его словам, также необходимо полностью запретить продажу табака и россиянам, которые родились после указанного периода.

Ранее, 26 декабря, юрист Европейской юридической службы Павел Корытов напомнил, что антитабачная работа в России идет в рамках реализации рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Он отметил, что на фоне уже действующих запретов на рекламу, продажу и курение логично ожидать введение запрета на продажу табака рожденным в 2015 году и позже, при том после достижения ими совершеннолетия.

Также Корытов отметил, что в соответствии с нацпроектом «Демография» в России к 2024 году число курящих должно сократиться до 10%, передает НСН.