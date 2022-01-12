В Бийске подросток скончался после курения вейпа

В Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. Об этом сообщила в среду, 12 января, пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По предварительным данным, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Подростки курили электронное устройство, после чего у них ухудшилось самочувствие.

На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших без сознания в квартире. Девушек госпитализировали, подростка спасти не удалось.

«В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Наркотических средств в квартире обнаружено не было. По некоторым данным, вейп подростки нашли в квартире, добавляет РЕН ТВ.

Ранее, в сентябре 2021 года, трехлетнюю девочку госпитализировали с отравлением никотином в Волжском (Волгоградская область). Ребенок сделал несколько глотков жидкости для вейпа.