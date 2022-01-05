В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года

Необходимо полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Такое предложение в среду, 5 января, высказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, некоторые европейские страны работают над тем, чтобы запретить в перспективе продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте гражданам, родившимся после указанного года.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — сказал он «РИА Новости».

Депутат отметил, что количество курящих не только в России, но и в мире, ежегодно увеличивается. Так, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет.

«Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо всё время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций», — заявил Хамзаев.

Он пояснил, что при этом «появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы».

Депутат отметил, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

26 декабря юрист Европейской юридической службы Павел Корытов заявил, что в 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены. Так, по его словам, на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

10 декабря Хамзаев предложил ввести штраф за курение рядом с беременными женщинами или несовершеннолетними. Депутат обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой оценить «целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета».

9 декабря сообщалось, что власти Новой Зеландии введут закон, запрещающий курение табака для будущих поколений. Так, для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, будет невозможно когда-либо законно купить табак. Также количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, власти планируют сократить примерно с 8 тыс. до менее 500.