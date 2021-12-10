В РФ предложили штрафовать за курение рядом с детьми и беременными

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести штраф за курение рядом с беременными женщинами или несовершеннолетними, сообщает 10 декабря RT.

В своем обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко он подчеркнул, что сейчас за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, а на детской площадке — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такие же штрафы предусмотрены в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, добавил Хамзаев.

По его словам, с целью сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма в некоторых странах действуют положения, которые предусматривают увеличение штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей.

Депутат обратился к Мурашко с просьбой оценить «целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета».

24 октября сообщалось, что российские специалисты намерены создать систему, которая будет отслеживать курящих сигареты и вейпы в неположенных местах.

Таким образом, программа позволит исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций. Она станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

Как пояснили разработчики, систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

С 1 января текущего года в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.