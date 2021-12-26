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Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков с 2022 года

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В 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены. Об этом 26 декабря рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Так, по его словам, в будущем году на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же, ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

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«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей», — цитирует Корытова агентство «Прайм».

Юрист также сообщил, что правительство обсуждает меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, сигареты в будущем году подорожают, подытожил эксперт.

«Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — пояснил Корытов.

Специалист напомнил, что нацпроект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в России до 10% к 2024 году.

Также, по его словам, почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия.

10 декабря стало известно, что депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести штраф за курение рядом с беременными женщинами или несовершеннолетними. Депутат обратился к Мурашко с просьбой оценить «целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета».

В октябре сообщалось, что российские специалисты намерены создать систему, которая будет отслеживать курящих сигареты и вейпы в неположенных местах.

С 1 января текущего года жителям России запретили курить в медицинских учреждениях, местах торговли и на складах, а затем вступили в силу требования к оснащению мест курения на открытом воздухе.

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