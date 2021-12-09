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В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям

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Власти Новой Зеландии введут закон, запрещающий курение табака для будущих поколений. Об этом сообщается в четверг, 9 декабря на портале Axios.

«Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, будет невозможно когда-либо законно купить табак», — сказала заместитель главы минздрава страны Айши Верралл.

Дело — антитабак: борьбу с курением расписали до 2035 года
Минздраву предстоит в течение полугода разработать план по реализации концепции

По ее словам, курение является основной причиной смертности в Новой Зеландии, которую можно предотвратить. При этом она добавила, что оно провоцирует рак, согласно статистике, в одном из четырех случаев

Она уточнила, что соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, согласно плану, вступит в силу правило касательно возраста покупателей сигарет.

Также отмечается, что количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, власти планируют сократить примерно с 8 тыс. до менее 500.

Как сообщает издание, цель этих мер — сократить показатели курения в стране на 5% к 2025 году, а в дальнейшем и вовсе искоренить в обществе эту пагубную привычку.

24 октября сообщалось, что в России намерены создать систему распознавания курильщиков-нарушителей.

Отмечается, что программа таким образом позволит исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций. Она станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

Как пояснили разработчики, систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других общественных местах.

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