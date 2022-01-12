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В Госдуме предложили запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка

Депутат Свищев призвал запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка
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Случаи смерти детей от вейпов демонстрируют, что закона, приравнивающего подобные электронные устройства к сигаретам, недостаточно, нужен полный запрет. Об этом заявил в среду, 12 января, в ходе беседы с журналистами глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Как сообщили ранее в этот день в СУ СКР по Алтайскому краю, по предварительным данным, 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришла ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Подростки курили электронное устройство, после чего у них ухудшилось самочувствие. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.

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«Полтора года назад депутаты Госдумы уже приняли закон, приравнивающий вейпы к сигаретам и запрещающий их продажу несовершеннолетним. В данном случае нужно разбираться, как и где подростки достали эту гадость, кто не уследил. Если у нас от этого гибнут дети по попущению взрослых, если родители не понимают и не доносят до своих детей, что это вредно и опасно, значит, сегодняшнего закона недостаточно», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в подобном случае вейпы следует запретить полностью, абсолютно для всех без исключения. Парламентарий призвал родителей проявлять больше ответственности по отношению к детям. При этом Свищев добавил, что допускать подобных трагедий впредь нельзя.

5 января депутат Госдумы Султан Хамзаев обратил внимание на то, что некоторые европейские страны работают над запретом продажи табачной продукции в любом ее эквиваленте гражданам, родившимся после 2014 года. По его словам, также необходимо полностью запретить продажу табака и россиянам, которые родились после указанного периода.

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