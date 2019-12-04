Заигрались с паром и огнем: зачем депутатам запрет на вейпы

В среду 4 декабря Совет Думы будет решать, выносить или нет на первое чтение законопроект о фактическом приравнивании электронных сигарет к обычным. Потребители «электроники» не разделяют запретительный пафос депутатов. По данным опроса ВЦИОМ половина из них (48%) намерены отстаивать свои интересы в случае принятия неприемлемых для них запретов.

Автор цитаты 18 ноября 2019 г премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу». Документ разработал Минздрав. В одном из пунктов чиновники предлагают усилить защиту молодежи от электронных сигарет.

Автор цитаты Первый шаг к этому сделали в марте 2017 года в Совете Федерации. Тогда группа сенаторов во главе с руководителем комитета по социальной политике Валерием Рязанским предложили поправки к федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Изменения затрагивали электронные сигареты и кальяны. Они объяснили инициативу заботой о несовершеннолетних. Сейчас вейпы разрешают продавать людям младше 18 лет, если нет запретов в отдельных регионах.

Долгая работа над ошибками

Подготовительная работа над поправками к федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» заняла больше двух лет. В пояснительной записке к документу парламентарии приводили несколько аргументов в пользу ограничений. По убеждению авторов законопроекта, подростки, попробовавшие электронные сигареты с никотином, с большей вероятностью начнут курить обычные. Депутаты ссылались на данные Всемирной организации здравоохранения, что электронные сигареты далеко не безвредны, и недостаток исследований, доказывающих меньший вред здоровью по сравнению с обычными сигаретами

Приведенные аргументы не перевесили ошибки при написании законопроекта. Например, правительство указало им на то, что инициатива почти всю ответственность возлагает на потребителей. В случае с обычными сигаретами ее разделяют с ними индивидуальные предприниматели и компании. Кроме того, надо не только дописать закон о защите здоровья от табакокурения, но и Трудовой кодекс, закон о рекламе и в закон об основных гарантиях прав ребенка. Если этого не сделать ограничения на продажу и использование электронных сигарет не заработают.

В октябре 2019-го комитет Госдумы по охране здоровья начал работу над законопроектом перед первым чтением. Надо было не только исправить стилистические и содержательные огрехи, но и получить позицию Минздрава. От ведомства ждут экспертное мнение и оценку, однако в сентябре этого года министерство поручило специалистам изучить, могут ли из-за вейпов и кальянов возникнуть опасные заболевания лёгких.

Несмотря на молчание чиновников, законопроект был запланирован к первому чтению на 3 декабря. Но в последний момент 2 декабря Совет Думы документ с голосования снял. Нашлись формальные основания – в Думе есть другие законопроекты на ту же тему и их не вынесли на рассмотрение, а по регламенту должны были. Однако, с большей вероятностью на решение депутатов повлияла свежая социология – исследование ВЦИОМ «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака».

Не забыть выпустить пар

По данным ВЦИОМ, 98% вейперов ранее курили обычные сигареты и только 2 процента не курили совсем. Половина объяснила переход на электронные устройства меньшим вредом для здоровья (49%).

Более половины всех опрошенных (59%) уверены, что вейпинг нельзя приравнивать к табакокурению. Продажа и потребление устройств, по их мнению, должна регулироваться отдельно. 17% считают, что они вообще не нуждаются в регулировании. Но 84% респондентов поддержали полный запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Ответы, полученные ВЦИОМ, противоречат заявлению замминистра здравоохранения Олега Салагая в 2017 году. На встрече с участниками Всероссийского молодежного форума он говорил, что «они (вейпы) рекрутируют людей, которые никогда не курили и не начали бы никогда курить, если бы не было электронных сигарет; это в первую очередь несовершеннолетние». Чиновник ссылался на «Глобальное обследование употребления табака среди молодежи» (GYTS), но не приводил конкретных данных.

Социологи спросили россиян, что они будут делать, если введут запреты и ограничения на парение. 54% совершеннолетних респондентов не откажутся от вейпов. Полностью бросить попытаются лишь 13%. Столько же в первый день запрета купят обычные сигареты.

Из опроса ВЦИОМ также следует, что половина курящих россиян (48%) хотела бы знать о вариантах регулирования вейпинга и принимать участие в общественном обсуждении. Чуть меньше (39%) не готовы дискутировать, но тоже желают получить всю информацию об предстоящих ограничениях.

Дальше – больше. Вооружившись информацией, половина пользователей электронных сигарет (48%) намерены отстаивать свои интересы в случае неприемлемых для них запретов.

«Политика постоянных запретов и ограничений становится все менее популярной в обществе. Социальная структура усложнилась, практики стали более разнообразными, и регулировать их на основе универсальных подходов, перенесённых из прошлого, уже рискованно - под законодательным процессом может не оказаться электоральной поддержки» – говорит руководитель Центра социального проектирования «Платформа». Алексей Фирсов.

Автор цитаты «Образованный класс, крайне болезненно относятся к попыткам извне регулировать их личное пространство, уклады жизни. Это их раздражает», — считает Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

У Госдумы есть опыт взвешенной работы с запретами. Например, сейчас в парламенте обсуждают возврат комнат для курильщиков в аэропортах. Также депутаты видят неоднозначные плоды ранее внедренных решений: повышение минимальной цены на водку и акциза на сигареты привело к росту теневого рынка. Отчеты Минздрава выглядят оптимистично: пить и курить стали меньше. Но на практике россияне будут рисковать здоровьем в поисках более доступного спиртного и сигарет.

«Конечно, обращает на себя внимание, что за последние годы не только удалось заметно сократить аудиторию курильщиков, но и удержать ее на текущем уровне, - комментирует Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. Особенностью данного исследования стал достаточно высокий уровень социального - запроса на участие в публичном обсуждении и дискуссии по данному вопросу, а также получение информации по данной теме».