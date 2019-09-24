Смертельный пар: новая политика США нанесла удар по производителям вейпов

На прошедших выходных еще один мужчина умер в США из-за легочной болезни, вызванной курением электронных сигарет. Всего из 530 заболевших погибли восемь человек. Американский президент Дональд Трамп созвал экстренное совещание, по результатам которого минздрав решил ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. Помимо этого, уже два штата объявили о полном запрете на продажу ароматизированных вейпов. Как новая политика США в отношении вейпинга повлияет на многомиллионную индустрию, разбирались «Известия».

Дело не в приборе

Выяснилось, что почти все заболевшие заправляли свои электронные сигареты картриджами с марихуаной. Из-за высокой стоимости масла каннабиса производители разбавляют его ацетатом витамина Е, который в газообразном состоянии образует небезопасные соединения. Врачи еще не подтвердили, что именно витамин является причиной заболеваний, а потому Трамп намерен ограничить продажу всех вейпов.

По словам профессора поведенческой медицины в Оксфордском университете Пола Авейярда, поразившая американцев болезнь — это острая реакция на токсичное вещество, а не тот тип повреждения легких, который возникает после многих лет курения. Он подчеркнул, что в более чем 8 из 10 случаев речь шла об использовании конопли.

Вейп_1 Президент США Дональд Трамп, министр здравоохранения Алекс Азар (справа) и комиссар управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Нед Шарплесс обсуждают ограничение продажи электронных сигарет с ароматическими добавками. Белый дом, Вашингтон. 11 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Leah Millis

— Данные, которые мы имеем, могут вселить в людей уверенность в безопасности использования электронных сигарет. Вейпинг выделяет некоторые токсины, однако они находятся на значительно более низком уровне, чем токсины в сигаретном дыме. Если бы парение обычно вызывало серьезное повреждение легких, мы бы видели гораздо больше случаев, в том числе в Великобритании, чего у нас нет. Совет всех официальных органов здравоохранения Великобритании — вейпинг всегда предпочтительнее, чем курение. Текущие сообщения не должны менять этот совет, — рассказал ученый.

Электронные сигареты с марихуаной запрещены, приобрести их можно только на черном рынке. И, несмотря на то что вейпы с никотином не содержат ацетат витамина Е, основной удар примет не рынок марихуаны, а индустрия электронных девайсов.

Минздрав попросил на разработку документа о регулировании продаж электронных систем доставки никотина несколько недель. Новые правила вступят в силу через 30 дней после его опубликования.

Бурная реакция

Однако не все стали его дожидаться. Штат Нью-Йорк стал первым, чей губернатор ввел запрет на продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином, на следующий день его примеру последовал Мичиган. Округ Вашингтон также уже готовит соответствующий законопроект. Помимо этого, продажу девайсов запретили более десятка городов и округов по всей Америке, включая Сан-Франциско.

Причиной такого «антивейпингового бума», помимо участившихся случаев заболевания легких, стали взволновавшие американцев данные о крайне высоком уровне популярности электронных сигарет среди подростков. Так, согласно последним исследованиям Университета Мичигана, каждый четвертый ученик 12-х классов признался, что курил вейпы в течение последнего месяца. В 11-м классе электронные сигареты курит каждый пятый. В прошлом году эти показатели были меньше на 4,5% и 4% соответственно.

Вейп_2 18-летняя американка, курившая вейп на протяжении трех лет, в отделении реанимации больницы в США Фото: facebook.com

В результате индустрия вейпинга оказалась на распутье. С одной стороны, запреты и ограничения могут сильно ударить по бизнесу. С другой, репутационные издержки в случае сохранения электронных систем доставки никотина в продаже и борьбе за свое место на рынке могут нанести еще больший вред, а рано или поздно проигранная битва окончательно добить компанию.

Поэтому в настоящее время производители и магазины по продаже вейпов и электронных сигарет разделились на два лагеря. Одни подыгрывают политике властей и изымают электронные сигареты из продажи, другие утверждают, что их продукт направлен на взрослого потребителя , который хочет отказаться от традиционных сигарет.

Например, ритейлер Walmart в пятницу объявил, что прекращает реализацию всех электронных систем доставки никотина во всех своих магазинах. Свое решение гигант объяснил как вспышкой легочного заболевания, так и высокой популярностью ароматизированных вейпов среди молодежи. Также руководство компании призналось, что не последнюю роль сыграло сложное и непредсказуемое государственное и местное регулирование продажи электронных сигарет.

Фото: twitter.com Рентгеновский снимок легких, показывающий последствия курения вейпа

Однако, по мнению The Washington Post, решение Walmart не окажет сильного влияния на его финансовое положение, так как электронные сигареты составляют лишь малую часть его никотинового бизнеса: гораздо большую прибыль приносят продажи традиционных сигарет.

В то же время, по мнению партнера международной компании по управленческому консалтингу A.T. Kearney Грега Портелла, шаг Walmart — это мощный удар по производителям электронных сигарет, так как, учитывая размеры ритейлера, им будет сложно возместить утерянные площадки.

Правозащитная группа Vapor Technology Association не согласилась с решением Walmart.

— Тот факт, что Walmart сокращает доступ взрослых курильщиков к регулируемым электронным системам курения, продолжая продавать сигареты, является безответственным, — заявил исполнительный директор Ассоциации Тони Аббуд.

По его мнению, сокращение продаж вейпов приведет к тому, что взрослые начнут покупать больше традиционных сигарет.

Вейп_3 Покупатель выбирает ароматическую курительную смесь в одном из вейп-шопов в США Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Сходной точки зрения придерживаются и сами производители электронных сигарет. Они подчеркивают, что их аудитория — взрослые потребители. В том числе об этом заявил лидер рынка электронных девайсов по доставке никотина Juul Labs, не представленный в Ассоциации.

— Продукция Juul Labs предназначена только для взрослых курильщиков и не адресована некурящим и в особенности молодым людям. Во всех странах, где мы работаем, мы не только строго следуем всем нормам законодательства, но и стремимся опережать их, чтобы наши продукты попадали только ко взрослым курильщикам . Мы принимаем все возможные меры, чтобы предотвратить использование наших продуктов некурящими и в особенности молодыми людьми, — рассказал «Известиям» генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский.

Также он подчеркнул, что при выходе на российский рынок в октябре 2018 года компания добровольно включила предупреждение о никотине и указание о запрете продажи несовершеннолетним на упаковку продукции Juul, хотя это не требуется законодательством.

Лавирование в неизвестности

Juul действительно пытается подстроиться к быстро меняющимся обстоятельствам. Еще в прошлом году компания убрала с полок магазинов-ритейлеров все ароматические добавки к вейпам, оставив только вкусы мяты и ментола. Считается, что именно разнообразие сладких вкусов виновато в пристрастии подростков к электронным сигаретам. Позже лидер закрыл свои аккаунты в соцсетях, демонстрируя, что не ориентирован на рекламу среди молодежи.

Однако теперь, когда Трамп объявил священную войну всем вкусовым добавкам, включая мятные, компания, по мнению источников Washington Post, оказалась застигнута врасплох.

Дело в том, что Juul Labs инвестировала немалые средства в лоббирование своих интересов и установила связи в ближайшем окружении Трампа. Так, только за прошедшие месяцы 2019 года компания потратила на лоббирование почти $2 млн. Однако влияние в Вашингтоне не помогло, и намерение ввести федеральный запрет было для Juul таким же неожиданным, как и для мелких игроков.

Вейп_4 Баннер магазина Juul на улице в Нью-Йорке Фото: REUTERS/Mike Segar

По информации издания, компания еще не приняла решение, стоит ли оспаривать право на продажу ментоловых добавок. Трудность заключается в том, что в текущей ситуации ни индустрия, ни политики не могут предсказать, каково будет окончательное решение Белого дома и минздрава по отношению к регулированию вейпинга. Juul вновь прибегнула к услугам своих лоббистов, чтобы попытаться повлиять на еще формирующуюся политику, однако вряд ли попытки компании увенчаются успехом.

При этом, даже если в ближайшее время Juul Labs и понесет убытки, то в долгосрочной перспективе новые законы могут сыграть компании на пользу. Дело в том, что, в отличие от мелких игроков, гигант устоит. Он, как и другие крупные компании-производители, смогут выиграть за счет сокращения конкуренции.

Кто же в плюсе?

В то же время в выигрыше окажутся табачные компании.

— Крупные табачные компании уже давно начали скупать производителей электронных сигарет и сами занимаются разработками таких девайсов, большинство самых популярных разработок принадлежит им, — рассказал «Известиям» член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков.

По его словам, такие предприятия, теряя позиции в результате антитабачных кампаний, занялись выпуском новых продуктов, чтобы удержать потребителей и привлечь новых.

Вейп_5 Электронные сигареты на прилавке в одном из вейп-шопов в США Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Так, 35% акций Juul Labs с декабря 2018 года владеет табачный гигант Altria. Ценные бумаги обошлись компании в $12,8 млрд, однако пока это вложение не принесло ей выгоды. Так, на протяжении последних шести месяцев стоимость акций Altria падает всё ниже, за последнюю неделю она опустилась еще на 8%.

Но в перспективе именно Altria может выиграть за счет новых запретов на реализацию вейпов благодаря росту популярности традиционных сигарет.

Последовать примеру

США не одиноки в своем намерении ограничить продажу электронных сигарет. Так, на прошлой неделе запрет на них ввела Индия. В России Минздрав предлагает подвести их курение и продажу под антитабачное законодательство.

Пока сложно сказать, угрожает ли России охватившая США вспышка легочной болезни. В стране запрещена продажа марихуаны, содержащей ацетат витамина Е, но черный рынок регулировать невозможно. По словам Зыкова, если не принять своевременных мер, пострадать могут и россияне.

Он отметил, что все ароматические добавки к вейпам и электронным сигаретам содержат вредные вещества.

Вейп_6 Бокс-мод для курения электронных сигарет в вейп-шопе в Москве Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Пугает то, что произошло в США, где выявился краткосрочный эффект курения электронных сигарет, когда ингредиенты жидкостей в виде масел испарялись не полностью и попадали в легкие, накапливаясь там. В результате люди в определенный момент начали попросту задыхаться. Безусловно, если использование электронных сигарет имеет такой эффект, надо срочно принимать меры и приостанавливать их обращение на рынке до полного изучения ситуации, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо принимать во внимание то, что большинство пользователей таких систем — это подростки, которые не вполне еще осознают риски и последствия курения электронных сигарет.