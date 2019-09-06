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Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

«Картриджи для вейпинга, содержащие ТГК, могут включать в себя химикаты или добавки, которые нам неизвестны, не контролируются и небезопасны», — говорится в заявлении ведомства.

23 августа в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Помимо этого в штате Иллинойс расследуются еще 12 случаев заболеваний с симптомами, которые наблюдались у скончавшегося человека. Пациенты жаловались на усталость, у них были кашель и одышка, иногда — рвота и диарея.

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