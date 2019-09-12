Власти США решили ограничить продажу вейпов в стране

Власти США решили в значительной степени ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками — вейпов. Об этом сообщил американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, уже начата работа над документом, который позволит изъять из магазинов курительные смеси с ароматами мяты, ментола, жвачки, конфет, фруктов и алкоголя. Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.

При этом производителям ароматизированных смесей необходимо будет обратиться в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов, чтобы пройти проверку и получить разрешение на возвращение того или иного продукта на рынок, пишет ТАСС.

Азар заявил, что на разработку документа уйдет еще несколько недель. В силу он вступит через месяц после утверждения. Одна из причин такого решения — массовое употребление этого продукта среди молодежи, а также зарегистрированные смерти в результате курения электронных сигарет.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса. После этого центры по контролю и профилактике заболеваний США на всякий случай рекомендовали воздержаться от курения любых вейпов.

Спустя два дня чиновники федеральной системы здравоохранения США заявили, что веществом, вызвавшим болезни и смерти американцев, мог быть витамин Е, обычно полезный, но в газообразном состоянии способный составлять новые соединения, не все из которых безобидны.

Этот вид витамина обнаруживали только в смесях для вейпов, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), или, иначе говоря, марихуану. В никотиновых смесях он отсутствует.