В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат

Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы. Об этом 8 сентября сообщило CNN.

Отмечается, что этим веществом мог быть витамин Е, обычно полезный, но в газообразном состоянии способный составлять новые соединения, не все из которых безобидны.

При этом этот вид витамина Е обнаруживали только в смесях для вейпов, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), или, иначе говоря, марихуану. В никотиновых смесях он отсутствует.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США на всякий случай рекомендовали воздержаться от курения любых вейпов.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса.