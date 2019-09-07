В США зафиксирована третья смерть среди вейперов

Третья смерть среди вейперов зафиксирована в США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения Индианы.

Первая смерть из-за злоупотреблением вейпом была зафиксирована в августе в американском Иллинойсе. О втором случае, уже в Орегоне, СМИ сообщили 6 сентября.

Помимо доказанных трех, расследуется еще как минимум один случай смерти, который может быть связан с курением электронных сигарет.

Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США отмечает, что в стране было зафиксировано 450 случая легочных и респираторных заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет.

16 июля правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.