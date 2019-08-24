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В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

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Фото: TASS/DPA
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Заболевание, вызванное курением электронной сигареты, привело к первой смерти в американском Иллинойсе. Об этом сообщил в пятницу, 23 августа, департамент общественного здравоохранения штата на своем сайте.

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«Стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в штате удвоилось число госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты — в общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

При этом местными департаментом здравоохранения расследуются еще 12 случаев заболеваний с симптомами, наблюдавшимся у скончавшегося человека. Пострадавшие люди испытывали кашель, одышку и усталость, иногда рвоту и диарею.

16 июля правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.

Согласно инициативе, электронные курительные изделия и вейпы нельзя будет продавать и использовать несовершеннолетним, использовать на отдельных территориях и в помещениях, публично демонстрировать. Употреблять их можно будет только в специально отведенных местах, как и в случае с сигаретами.

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