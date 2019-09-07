Власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний

В США подтвердили смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Об этом говорится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний Соедеиненных штатов, опубликованной в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

Кроме того, в 33 штатах зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Накануне сообщалось, что около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

16 июля глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на электронные сигареты и вейпы необходимо распространить все нормы антитабачного закона, так как эти устройства должны использоваться в специальных местах с хорошей вентиляцией. По его словам, данные изменения можно будет закрепить уже во втором чтении законопроекта о возврате курилок в аэропорты.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действуетв учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.