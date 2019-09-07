Прямой эфир

Власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний

0
Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США подтвердили смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Об этом говорится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний Соедеиненных штатов, опубликованной в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

Кроме того, в 33 штатах зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Накануне сообщалось, что около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

16 июля глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на электронные сигареты и вейпы необходимо распространить все нормы антитабачного закона, так как эти устройства должны использоваться в специальных местах с хорошей вентиляцией. По его словам, данные изменения можно будет закрепить уже во втором чтении законопроекта о возврате курилок в аэропорты.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действуетв учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США зафиксирована третья смерть среди вейперов
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019