Прямой эфир

В США впервые запретят электронные сигареты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

Дым без огня: традиционные сигареты хотят вытеснить девайсами
Экспертный совет ФАС предлагает сделать для электронных устройств исключение в своем варианте антитабачной концепции

По словам Уитмер, эти меры необходимы, чтобы оградить молодежь от негативного воздействия вейпов. Она уже приказала департаменту здравоохранения штата издать правила, запрещающие на территории региона продажу и рекламу вейп-продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол. Уточняется, что электронные сигареты со вкусом табака под запрет не попадут.

Кроме того, согласно новым правилам, не разрешается использовать такие слова, как «чистый», «безопасный» и «здоровый» в описании парообразных продуктов, поскольку эту может вводить в заблуждение.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев и может быть продлен еще на шесть месяцев.

По данным американских ученых, люди, употребляющие вейп-продукты, наиболее подвержены инсультам и проблемам с сосудами. Исследования показали, что токсины и канцерогены, содержащиеся в паре вейпов, способны сделать стенки сосудов более ломкими.

Доклад был сделан на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

15 ноября стало известно, что власти Соединенных Штатов начали кампанию по борьбе с употреблением никотина детьми и подростками. Речь идет о запрете продажи табачных продуктов со вкусовыми добавками и электронных сигарет с ментолом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вейпы стали популярнее сигарет
Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019