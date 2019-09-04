В США впервые запретят электронные сигареты

В американском штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

По словам Уитмер, эти меры необходимы, чтобы оградить молодежь от негативного воздействия вейпов. Она уже приказала департаменту здравоохранения штата издать правила, запрещающие на территории региона продажу и рекламу вейп-продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол. Уточняется, что электронные сигареты со вкусом табака под запрет не попадут.

Кроме того, согласно новым правилам, не разрешается использовать такие слова, как «чистый», «безопасный» и «здоровый» в описании парообразных продуктов, поскольку эту может вводить в заблуждение.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев и может быть продлен еще на шесть месяцев.

По данным американских ученых, люди, употребляющие вейп-продукты, наиболее подвержены инсультам и проблемам с сосудами. Исследования показали, что токсины и канцерогены, содержащиеся в паре вейпов, способны сделать стенки сосудов более ломкими.

Доклад был сделан на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

15 ноября стало известно, что власти Соединенных Штатов начали кампанию по борьбе с употреблением никотина детьми и подростками. Речь идет о запрете продажи табачных продуктов со вкусовыми добавками и электронных сигарет с ментолом.