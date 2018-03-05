Вейперов отделят от любителей табака

В правительстве обсуждается вопрос о выделении специальных мест для курения вейпов и электронных сигарет. По мнению Минкультуры, их не следует объединять с курилками для любителей обычных сигарет. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. Если такое разделение станет законом, многим организациям придется организовать дополнительные помещения для курения. По оценкам экспертов, создание одной курилки с системой вентиляции обойдется в сотни тысяч рублей.

Минздрав, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпромторг и Роспотребнадзор в конце января провели совещание по вопросу регулирования продаж и использования бестабачных курительных изделий. Чиновникам было необходимо сформировать позицию правительства по трем законопроектам, внесенным в Госдуму депутатами. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…». Парламентарии предложили запретить продажу вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака несовершеннолетним, ограничить продвижение таких изделий в СМИ, а также исключить их потребление в общественных местах. Сейчас сбыт и потребление этой продукции в России не регулируются законами.

Необходимо подготовить правительственный отзыв на поправки депутатов перед их рассмотрением в Госдуме в первом чтении. Но в конце января сформировать положительный или отрицательный отзыв не удалось. Как следует из протокола совещания, представители разных ведомств заняли различные позиции. В частности, в Минкультуры не согласились с предложением депутатов об организации «специально оборудованных мест, предназначенных как для потребления бестабачных курительных изделий, так и для курения табака».

«Потребители бестабачных курительных изделий будут вынуждены вдыхать окружающий табачный дым, что противоречит основным принципам охраны здоровья граждан», — записано в протоколе совещания.

В пресс-службе Минкультуры «Известиям» пояснили, что данный вопрос прорабатывается Минздравом совместно с другими заинтересованными ведомствами. В их число входит и федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры.

— Минкультуры поддерживает появление специальных мест для курения бестабачных курительных изделий, отдельных от мест для курения обычных сигарет, — отметили в ведомстве.

При этом в Минздраве «Известиям» заявили, что в отношении электронных сигарет и прочих бестабачных изделий должны применяться такие же меры регулирования, что и в отношении обычного табака. Там, где запрещено создание мест для потребления сигарет, это не должно быть разрешено и для вейпов.

— В остальных случаях решение о создании отдельной курилки относится к компетенции собственника помещения, — отметили в министерстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что прорабатывают позицию по этому вопросу. В Минпромторге и Минэкономразвития «Известиям» не ответили на вопрос о необходимости появления отдельных курилок для вейперов.

Сейчас закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» устанавливает запрет на табакокурение во многих общественных местах. Ст. 12 этого нормативного акта также не разрешает потребление табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.

— При этом не запрещено курение в специально выделенных местах в пожаробезопасной зоне. Главное требование — эта зона должна быть расположена вне рабочих мест, — подчеркнул старший юрист юридической компании BMS Law Firm Тарас Хижняк. — Место для курения должно быть оснащено системой вентиляции или находиться на открытом воздухе.

По подсчетам компании «Вентиляция дома», на оборудование отдельных помещений для вейперов понадобятся средства, сопоставимые с расходами на создание традиционных курилок. Например, система притока-оттока воздуха одного помещения для курения площадью 30 кв. м с высотой потолка 3 м может обойтись в 500 тыс. рублей.

По данным специалистов, курение вейпов и электронных сигарет из-за отсутствия в них смол несет меньший риск для здоровья, чем потребление обычных сигарет. Однако вейпы содержат никотин, они токсичны и могут вызывать зависимость.