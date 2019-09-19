В Канаде выявлен первый случай вызванного вейпом тяжелого заболевания легких

Первый случай вызванного вейпом тяжелого заболевания легких был зарегистрирован в Канаде. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила компания СBC со ссылкой на медиков.

Отмечается, что госпитализирован подросток, ежедневно куривший вейп.

«Окончательно мы еще не можем сказать, что респираторное заболевание, возникшее у этого молодого человека, стало прямым результатом вейпинга», — заметил представитель медицинского учреждения Крис Маки.

При этом он добавил, что нет другой поддающейся определению причины.

23 августа в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Помимо этого в штате Иллинойс расследуются еще 12 случаев заболеваний с симптомами, которые наблюдались у скончавшегося человека. Пациенты жаловались на усталость, у них были кашель и одышка, иногда — рвота и диарея.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса.

9 сентября чиновники федеральной системы здравоохранения США заявили, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов.